DxOMark'a göre en iyi kameraya sahip telefon belli oldu
DxOMark verilerine göre en iyi kameraya sahip telefon OPPO Find X7 Ultra oldu. Telefon, okunabilirlik, renk ve akıcılık gibi birçok konuda ortalama 157 puan alarak en iyi ekrana sahip model unvanını aldı.
Bir telefon satın almadan önce dikkat edilen unsurlardan birisi de kesinlikle kamerası. Özellikle 2024 yılı itibariyle günlük hayatın vazgeçilmezi sosyal medyada sıkça fotoğraf ve video paylaşıldığını göz önüne aldığımızda kaliteli kameralara sahip telefonların daha fazla öne çıktığını söyleyebiliriz. Peki an itibariyle sektörde en iyi kameraya sahip telefon hangisi? İşte DxOMark verilerine göre en iyi kameraya sahip akıllı telefonlar!
En iyi kameraya sahip telefon OPPO Find X7 Ultra oldu
Bugüne dek DxOMark verilerine göre en iyi ekrana sahip akıllı telefon geçen sene tanıtılan Huawei Mate 60 Pro+ modeliydi. Ancak bu durum kısa bir süre önce değişti. Zira kısa bir süre önce vitrine çıkan OPPO Find X7 Ultra; okunabilirlik, renk ve akıcılık gibi birçok konuda ortalama 157 puan alarak akıllı telefon işinin en iyi ekrana sahip modeli unvanını aldı.
OPPO Find X7 Ultra – 157
Huawei Mate 60 Pro+ – 157
Huawei P60 Pro – 156
iPhone 15 Pro Max – 154
iPhone 15 Pro – 154
Google Pixel 8 Pro – 153
Oppo Find X6 Pro – 153
Honor Magic5 Pro – 152
Oppo Find X6 – 150
Vivo X100 Pro – 150
Huawei Mate 50 Pro – 149
Google Pixel 8 – 148
Google Pixel 7 Pro – 147
Honor Magic4 Ultimate – 147
Apple iPhone 14 Pro Max – 146
Apple iPhone 14 Pro – 146
iPhone 15 – 145
iPhone 15 Plus – 145
Galaxy S24 Ultra – 144
Huawei P50 Pro – 143
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ÖzelliklerFind X7 UltraEkran6,82 inç QHD AMOLED LTPO, 1440×3,168 piksel, 120HzİşlemciSnapdragon 8 Gen 3RAM16GB LPDDR5XDepolama512GB UFS 4.0Arka Kamera KurulumuDörtlü – İki periskop dahil dört adet 50MP kameraÖn Kamera32MPPil5.000mAh, 100W SuperVOOC şarj, 50W kablosuzGüvenlikEkran içi parmak izi sensörü, yüz tanımaBoyutlar (mm)164,3 x 76,2 x 9,5FiyatPine Shadow, Silver Moon, Vast Sea, Sky