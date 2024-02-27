DxOMark'a göre en iyi ekrana sahip akıllı telefon
DxOMark'a göre en iyi ekrana sahip akıllı telefon Honor Magic 6 Pro olarak belirlendi. Honor Magic 6 Pro, okunabilirlik, renk ve akıcılık gibi birçok konuda ortalama 157 puan alarak en iyi ekrana sahip model oldu.
Bir telefon satın almadan önce dikkat edilen birçok kriter bulunuyor. Kimileri kamera veya pile, kimileri ise işlemciye veya RAM kapasitesine daha çok dikkat eder. Neyse ki kullanıcıları bu dertten kurtaran ve güncel telefonları belirli standartlar altında test ederek kıyaslayan DxOMark gibi platformlar sayesinde satın alım öncesi bilgi sahibi olabiliyoruz. İşte DxOMark'a göre en iyi ekrana sahip akıllı telefon!
DxOMark'a göre en iyi ekrana sahip akıllı telefon
Bugüne dek DxOMark verilerine göre en iyi ekrana sahip akıllı telefon geçtiğimiz ay tanıtılan Galaxy S24 Ultra modeliydi. Ancak bu durum dün itibariyle değişti. Zira kısa bir süre önce globalde tanıtılan Honor Magic 6 Pro; okunabilirlik, renk ve akıcılık gibi birçok konuda ortalama 157 puan alarak akıllı telefon işinin en iyi ekrana sahip modeli unvanını aldı.
İşte an itibariyle en iyi ekrana sahip akıllı telefonlar;
Honor Magic 6 Pro – 157
Samsung Galaxy S24 Ultra – 155
Google Pixel 8 Pro – 154
Google Pixel 8 – 154
Samsung Galaxy S24 Plus – 154
Samsung Galaxy S24 – 154
Samsung Galaxy Z Fold5 – 152
Google Pixel Fold – 151
Honor Magic5 Pro – 151
Apple iPhone 15 Pro Max – 149
Apple iPhone 15 Pro – 149
Apple iPhone 14 Pro Max – 149
Apple iPhone 14 Pro – 149
Samsung Galaxy Z Flip5 – 149
Samsung Galaxy S23 Ultra – 148
Samsung Galaxy S23 – 148
OnePlus Open – 147
Google Pixel 7 Pro – 146
Huawei P60 Pro – 146
Samsung Galaxy S23 Plus – 146
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Honor Magic 6 Pro teknik özellikleri ise şöyle;
1280 x 2800 piksel çözünürlük 120 Hz yenileme hızı 5000 nit tepe parlaklık 453 ppiArka Kameralar: – Ana Kamera: 50 Megapiksel, f/1,4-2,0, 23 mm, 1/1,3¨, Lazer AF, PDAF, OIS – Periskop Telefoto Kamera: 180 Megapiksel,, f/2,6, 1/1,49¨, PDAF, OIS, 2,5x optik yakınlaştırma – Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 Megapiksel, f/2,0, 13 mm, 122°, 1/2,76¨, AF.Ön Kamera: 50 Megapiksel, f/2,0, 22 mmRAM: 12 GB / 16 GBDepolama: 256 GB / 512 GB / 1 TBBatarya: 5600 mAhŞarj: 80W kablolu 66W kablosuz Ters kablosuz 5W ters kabloluİşletim İstemi: Android 14 tabanlı MagicOS 8.0Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFCParmak İzi Okuyucusu: VarRenk: Yeşil, siyah
ÖzellikDeğerİşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3Ekran: 6.8 inç LTPO OLED
1280 x 2800 piksel çözünürlük
120 Hz yenileme hızı
5000 nit tepe parlaklık
453 ppiArka Kameralar: – Ana Kamera: 50 Megapiksel, f/1,4-2,0, 23 mm, 1/1,3¨, Lazer AF, PDAF, OIS
– Periskop Telefoto Kamera: 180 Megapiksel,, f/2,6, 1/1,49¨, PDAF, OIS, 2,5x optik yakınlaştırma
– Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 Megapiksel, f/2,0, 13 mm, 122°, 1/2,76¨, AF.Ön Kamera: 50 Megapiksel, f/2,0, 22 mmRAM: 12 GB / 16 GBDepolama: 256 GB / 512 GB / 1 TBBatarya: 5600 mAhŞarj: 80W kablolu
66W kablosuz
Ters kablosuz
5W ters kabloluİşletim İstemi: Android 14 tabanlı MagicOS 8.0Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFCParmak İzi Okuyucusu: VarRenk: Yeşil, siyah
Honor Magic 6 Pro fiyatı;
Honor Magic 6 Pro 12 GB RAM + 512 GB: 1.300 euro
Honor Magic 6 Pro modeli, 1.300 euro başlangıç fiyatına sahip. Diğer versiyonların fiyatları ise bilinmiyor.