Düzce Üniversitesi Araştırma Dekanlığı tarafından düzenlenen ödül töreninde 2025 yılı başvuruları kapsamında projesi desteklenen akademik birimlere teşekkür belgeleri takdim edildi.

Cumhuriyet Konferans Salonundaki ödül törenine Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Öztürk ve Prof. Dr. Mustafa Koç, dekanlar, müdürler, bölüm başkanları, akademisyenler, öğrenciler ve proje ekipleri katıldı.

"Desteklenen öğrenci projesi sayısı 112'ye ulaştı"

Programın açılış konuşmasını yapan Araştırma Dekanı Prof. Dr. Emine Tekin, Düzce Üniversitesi'nin TÜBİTAK 2209-A ve 2209-B programları kapsamındaki gelişimini vurgulayarak konuşmasına başladı. Öğrencilere fikirlerini projeye dönüştürme sürecinde rehberlik eden akademik danışmanlara ve sanayi danışmanlarına teşekkür eden Prof. Dr. Emine Tekin, ödül almaya hak kazanan öğrencileri, danışmanları ve iş birliği yapan sanayi ortaklarını tebrik etti.

Programda konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztürk, öğrencilerin proje hazırlama deneyimi kazanmasının Düzce Üniversitesi'nde araştırma kültürünün gelişmesi açısından önemli olduğunu belirtti. Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir'in her öğrencinin eğitim hayatı boyunca en az bir proje başvurusu yapmasına önem verdiğini aktaran Prof. Dr. Öztürk, öğrencileri teşvik eden ve onlara danışmanlık yapan akademisyenlere teşekkür etti.

Akademik birimlere teşekkür belgeleri takdim edildi

Açılış konuşmalarının ardından, 2025 yılı Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı ile 2209-B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programı kapsamında desteklenen projelerin yürütücülerine, ekiplerine ve akademik danışmanlarına teşekkür belgeleri takdim edildi. Törende ayrıca projelerine katkı sunan sanayi danışmanlarına da teşekkür belgeleri verildi. Fakülteler arasında Mühendislik Fakültesi, desteklenen 43 projesiyle ilk sırada yer alarak teşekkür belgesi aldı. Meslek yüksekokulları arasında ise Düzce Meslek Yüksekokulu, desteklenen 8 projesiyle ilk sırada yer aldı. Bölümler arasında en fazla proje desteğini alan Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü de desteklenen 13 projesiyle teşekkür belgesine layık görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı