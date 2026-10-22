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Düzce Gençlik Merkezinde yapay zeka eğitimi alan gençler e-sınava girdi

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Düzce Gençlik Merkezinde yapay zeka eğitimi alan gençler e-sınava girdi
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Düzce Gençlik Merkezinde GENÇ 2030 kapsamında gençlere yapay zeka okuryazarlığı eğitimi veriliyor. Sertifika süreci için e-sınav yapıldı; eğitimlerle gençlerin dijital bilgi ve becerilerini geliştirmesi ve yapay zeka araçlarını bilinçli kullanması hedefleniyor.

sınav da gerçekleştirildi.

Düzce Gençlik Merkezinde, GENÇ 2030 programı kapsamında gençlere yönelik Yapay Zeka Okuryazarlığı Eğitimi düzenleniyor. Eğitim programında katılımcılara yapay zekanın temel kavramları ve kullanım alanları hakkında bilgiler veriliyor. Eğitim kapsamında gençler, yapay zekanın tarihçesi, doğru prompt (komut) yazımı ve yapay zeka araçlarının kullanımı hakkında bilgi ediniyor. Programla gençlerin dijital teknolojilere yönelik bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, yapay zeka araçlarını daha bilinçli ve etkili kullanmalarının sağlanması hedefleniyor.

Sertifika süreci için e-sınav yapıldı

GENÇ 2030 programı kapsamında yürütülen sertifikalandırma süreci doğrultusunda Düzce Gençlik Merkezinde e-Sınav gerçekleştirildi. Gençlerin yapay zeka alanındaki bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik eğitimlerin devam ettiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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