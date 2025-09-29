Dünyanın en yüksek köprüsü açıldı: Yolculuk süresi 2 saatten 2 dakikaya düştü

Çin'de inşa edilen Huajiang Grand Canyon Köprüsü, sonunda halka açıldı. Bu dev köprü sayesinde daha önce iki saat süren bir yolculuk artık sadece iki dakikada tamamlanabiliyor.

Guizhou eyaletinde yer alan köprü, Golden Gate Köprüsü'nden 9 kat daha yüksek ve Eyfel Kulesi'nin iki katı uzunluğunda. Yüksekliği 632 metre olan Çin'in en yüksek binası Shanghai Tower'a neredeyse eşit.

Eskiden bölgedeki insanlar kanyonun üzerinden geçmek için yaklaşık iki saat harcıyordu. Yeni köprüyle bu süre sadece iki dakikaya indi.

Huajiang Grand Canyon Köprüsü, Beipan Nehri'nin tam 625 metre üzerinde yükseliyor. İnşası üç yıl süren köprü, uydu navigasyonu ve drone teknolojisi gibi ileri teknikler kullanılarak tamamlandı.

Köprü, toplam 215 ton ağırlığında çelik desteklere sahip. 1,4 kilometre uzunluğundaki bu yapı, bölgedeki ağır yükleri güvenle taşıyabilecek şekilde tasarlandı.

Yetkililer, köprünün Guizhou eyaletinde ekonomik büyümeyi hızlandıracağını belirtiyor. Guizhou Ulaştırma Dairesi Başkan Yardımcısı Chen Jianlei, China Daily gazetesine şu açıklamayı yaptı:

"Bu köprü, Guiyang, Anshun ve Qianxinan şehirleri arasındaki ekonomik bağlantıları güçlendirecek ve bölgedeki gelişimi hızlandıracak."

Köprünün başmühendisi ise, projesinin tamamlanmasının kendisine büyük bir gurur ve başarı duygusu verdiğini söyledi. Köprünün ana taşıyıcı kısmı, toplamda 22.000 ton ağırlığında 93 bölümden oluşuyor — bu Eyfel Kulesi'nin üç katına denk geliyor.

Projeye 2022 yılında başlandı ve 227 milyon sterlin değerindeki köprü, bugün dünyanın en yüksek köprüsü unvanını aldı. Önceden bu rekor, Guizhou eyaletindeki Beipanjiang Köprüsü'ne aitti.

Ayrıca Suudi Arabistan'da inşaatı süren Cidde Kulesi, tamamlandığında dünyanın en yüksek gökdeleni olacak. 3.280 fit (yaklaşık 1.000 metre) yüksekliğe ulaşacak olan kule, The Shard'dan üç kat daha yüksek olacak.

Dubai'de yapılacak Burj Azizi ise dünyanın en yüksek gece kulübü ve gözlem terasına sahip olacak. Toplamda 2.379 fit (yaklaşık 725 metre) yüksekliğe sahip olacak bu kule, The Shard'ın iki katı büyüklüğünde ve 1,15 milyar sterlin değerinde olacak. İnşaatı çoktan başladı ve 2028'de tamamlanması planlanıyor.