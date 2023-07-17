Dünyanın En Sağlam Bilgisayarı: Panasonic Toughbook 40 İncelemesi

Dünyanın en sağlam telefonu, dünyanın en sağlam kulaklığı derken dünyanın gerçekten en sağlam bilgisayarı ile karşınızdayız. Askeri amaçla ordu ve birliklerin kullandığı Panasonic Toughbook 40 ShiftDelete.Net farkıyla Tolga Cem Küçükyılmaz'ın elinde. İşte sizler için dünyanın en sağlam bilgisayarı Panasonic Toughbook 40 inceleme videosu…

Panasonic Toughbook 40 incelemesi!

Bu videomuzda sizler için ShiftDelete.Net ekibinden Tolga Cem Küçükyılmaz, dünyanın en sağlam bilgisayarı olarak nam salmış Panasonic Toughbook 40 dizüstü bilgisayarını test ediyor. Bilgisayarı sizler için limitler dahilinde masaya, duvara, yere ve toprak zemine fırlattığımız sahneleri de göreceğiniz videomuz da hem Panasonic Toughbook 40'ın hangi amaçlarla kullanılabileceğini hem de özelliklerini sizler için anlattık. İyi seyirler…

Panasonic Toughbook 40 hakkında: https://bit.ly/3DdJ6aa

Öncelikle bilgisayarın en çok göze çarpan özelliğinin "sağlam" olduğunu söyleyerek başlayalım. Tamamen kompozit bir malzeme ile kaplanan bilgisayar düşme ve darbelere karşı koruma sağlıyor. Sağlamlığını tasarımıyla gösteren cihaz "Military Standart 810H" belgesi ile de kanıtlıyor. Bunun yanında modüler bir cihaz olması sayesinde yedek bataryaları, SSD'leri, harddiskleri bilgisayara takıp çıkarmak bir USB cihazı takmak kadar kolay.

Cihazın teknik özelliklerinden önce ilginç özellikleri ile başlayalım. Cihaz 14 inç 1920×1080 piksel çözünürlüğe sahip olan ekran ayrıca dokunmatik özelliğe de sahip. Bu özellik sayesinde yükseklerde bir yere tırmandığınızda klavye ya da mouse gibi donanımlarla uğraşmak yerine tüm dokunuşları kolaylıkla yapmanıza olanak sağlıyor.

Cihazın askeri amaçla da kullanıldığını belirtmiştik. F8 tuşuna entegre edilen "ghost mode" özelliği ile cihaz tüm ekranı kapatıyor ve sahada cihazı kullanan askeri personelin ekran ışığı yüzünden yerinin tespit edilmesi önlenmiş oluyor. Ayrıca cihaz uydu bağlantılarına ve GPS bağlantılarına tam donanımla erişebiliyor.

Cihazın son olarak yüz tanıma kilidi, içerisindeki bilgileri şifrelemesi gibi güvenlik detaylarına değinmemiz gerekirse bilgilerinizin çalınmasına veya kopyalanmasına karşı cihaz tam güvenlik sağlıyor. Bilgisayar baz donanım paketinde Intel Core i5 işlemci, 16 GB RAM ve 512 GB SSD ile birlikte geliyor. Cihazı başka kombinasyonlar ile daha da güçlendirme şansınız bulunmakta.

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Panasonic Toughbook 40 teknik özellikleri!

Model Adı: FZ-40 MK1 (Baz modelin adı)

Ekran Boyutu: 14 İnç

Hard Disk Boyutu: 512 GB / 1 TB

CPU Modeli: Core i5

RAM Bellek Kurulu Boyutu: 16 GB / 32 GB / 64 GB

İşletim Sistemi: Windows 10 Pro

Grafik Kartı Tipi: Entegre

Grafik İşlemcisi: Intel Iris Xe Graphics

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