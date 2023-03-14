Dünyanın en güçlü rüzgar türbini geliyor!

Çevre kirliliği günden güne artarken, fosil yakıtlara veda vaktimiz de yaklaşıyor. Bu süreçte tüm dünyada yenilenebilir enerji atılımları hız kazanmış durumda. Bu süreçte rüzgar enerjisi de önemli bir kaynak olarak öne çıkıyor. Rüzgar çiftliği sayısı her geçen gün artarken rüzgar türbinlerinin boyutları da büyümeye başladı.

Dünyanın en güçlü rüzgar türbini bu yıl içinde tanıtılacak

En büyük rüzgar türbini üreticilerinden olan General Electric (GE), 17-18 megavatlık (MW) bir Haliade-X açık deniz rüzgar türbini geliştirdiklerini açıkladı. Şirketin CEO'su olan Scott Strazik tarafından GE'nin yatırımcı konferasında yapılan açıklama ile rüzgar türbini için de yarış başlamış oldu.

Türbin üreticileri daha fazla enerji üretmek için her geçen gün daha büyük tasarımlarla karşımıza çıkıyor. Ocak ayında Çinli CSSC Haizhuang, 18 MW'lık bir açık deniz rüzgar türbini prototipi için rotor göbeğini ve naselini tanıtmıştı. 260 metre rotor çapına sahip olacak olan bu rüzgar türbini, 128 metrelik bıçakları ile 53 bin metrekarelik tarama alanına sahip olacak.

Sınırsız enerjinin kapıları aralanıyor!

GE, geçtiğimiz aralık ayında 12 MW üzerinde güç üretebilen Haliade-X modelini tanıtmıştı. Şirket bu modeli için dünyanın en büyük bağımsız belgelendirme kuruluşu olan DNV'den 14,7 MW'a kadar olan operasyonlar için kullanım sertifikası da aldı. Şirketin Haliade-X modeli şu anda en güçlü rüzgar türbini olma özelliği taşıyor.

Aralık ayında tanıtılan bu türbinin ardından şirket yeni ve daha büyük rüzgar türbinleri için de güç kazanmış durumda. General Electric, bu yıl içerisinde 17-18MW Haliade-X versiyonun piyasaya sürmeyi planlıyor. Şirket henüz yeni modeli hakkında ise herhangi bir detay paylaşmış değil. Ancak yeni model GE'nin elindeki rekoru geliştirecek gibi görünüyor.

Yenilenebilir enerji yarışı tüm hızıyla devam ederken rüzgar enerjisi de bu konuda önemli bir rol üstlenmiş durumda. Peki siz gittikçe büyüyen rüzgar türbinleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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