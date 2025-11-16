Dünyaca ünlü otomobil markası 12 bin 352 aracını geri çağırdı
Dünyaca ünlü otomotiv markası Volkswagen, yangın riski nedeniyle 12 bin 352 aracını geri çağırdı. Geri çağırma programı, Eylül 2018 – Ağustos 2024 döneminde üretilen Touareg modellerini kapsıyor. Öte yandan Volkswagen yetkili servislere pil yönetim yazılımının güncellenmesi talimatını gönderdi.
- Volkswagen, şarj esnasında batarya hücrelerinde aşırı ısınma ihtimali nedeniyle 12 bin 352 Touareg modelini geri çağırdı.
- Almanya Federal Motorlu Taşımacılık Kurumu, teknik kusurun yangın ihtimali taşıdığını ancak şu ana kadar yangın veya yaralanma vakası olmadığını bildirdi.
- Geri çağırma, Eylül 2018 – Ağustos 2024 döneminde üretilen Touareg modellerini kapsıyor ve Almanya'da 4.853 araç etkilendi.
Volkswagen, şarj esnasında yüksek voltajlı batarya hücrelerinde aşırı ısınma ihtimali saptanması üzerine küresel çapta 12 bin 352 Touareg modelini geri çağırma kararı aldı. Şirket, bu adımı olası arızaların önüne geçmek amacıyla "önleyici bir tedbir" olarak değerlendirdi.
"YANGIN RİSKİ VAR AMA VAKA YOK"
Almanya Federal Motorlu Taşımacılık Kurumu (KBA), söz konusu teknik kusurun yangın ihtimali taşıdığını bildirdi. Ancak kurum, şu ana kadar herhangi bir yangın ya da yaralanma vakasının kayıtlara geçmediğinin altını çizdi.
ALMANYA'DAN 4853 ARAÇ
Geri çağırma programı, Eylül 2018 – Ağustos 2024 döneminde üretilen Touareg modellerini kapsıyor. Bu çerçevede yalnızca Almanya'da 4.853 araç, diğer ülkelerde ise 7 binden fazla Touareg servis müdahalesi için çağrıldı.
SERVİSLERE YAZILIM GÜNCELLEMESİ TALİMATI
Volkswagen, sorunlu olabilecek batarya hücrelerinin daha hassas şekilde izlenebilmesi için yetkili servislere pil yönetim yazılımının güncellenmesi talimatını gönderdi. Bu güncelleme sayesinde araçların teşhis sistemleri batarya sağlığını daha detaylı takip edebilecek.