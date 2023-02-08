DSÖ'den deprem açıklaması: 3. seviye acil durum ilan edildi!

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen depremin üzerinden 54 saatlik bir süre geçti. Kısa bir süre önce açıklanan son veriler deprem kaynaklı 6 bin 234 ölü ve 37 bin 11 yaralının olduğunu gözler önüne seriyor. Depremin ardından ülkemize maddi ve manevi destekler de gelmeye başladı. Arama kurtarma çalışmaları da son hız devam ederken, kısa bir süre önce DSÖ'den açıklama geldi. Depremin ardından 3. seviye acil durum ilan edildi.

DSÖ 3. seviye acil durum ilan etti

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bir başka deprem de 13.24'te ve 7.6 büyüklüğünde oldu. Bu sarsıntılar Kahramanmaraş'ın yanı sıra Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Malatya, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa ve Hatay'da da yıkıma neden oldu.

Türkiye ve Suriye'yi doğrudan etkileyen depremle ilgili DSÖ Avrupa Bölgesi Direktörü Dr. Hans Kluge, yönetim kuruluna gerekli sunumların yapıldığını ve 3. seviye acil durum ilan edildiğini duyurdu.

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NTV'nin aktardığına göre DSÖ Avrupa Bölgesi Direktörü Dr. Hans Kluge şu açıklamaları yaptı:

"DSÖ'nün 3. seviye acil durumu, en yüksek acil durum olarak değerlendiriliyor. Bu seviye DSÖ'nün kurum çapındaki varlıkların seferber edilmesi anlamına geliyor. Hayat kurtarmak için dikkate değer bir müdahale operasyonu başlatan Türk yetkililerini takdir ediyorum. Muazzam bir dayanışma gösteren Üye Devletlere teşekkür ederim. Uluslararası toplumu desteğini artırmaya devam etmeye, Türkiye Hükümeti ve DSÖ ile tam koordinasyon sağlamaya davet ediyorum."

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