Sabah saat 8'de Türkiye'nin dört bir yanından gelen insanlar, Zore Aksesuar mağazasının büyük açılışına katılmak için sıraya girdi. Yeni ürünler ve fırsatlarla dolu bu mağazayı keşfetmeye büyük bir heyecanla gelenleri SDN Kurucusu Hakkı Alkan ve Doğan Kabak karşıladı ve mağazayı keşfetti.

Sabah 8'de neden insanlar sırada? Doğan Kabak ile mağaza açılışına gittik!

Zore Aksesuar Bayi Başvurusu için buraya tıklayın

Zore Aksesuar mağazası, toptan ürünler sunmasına rağmen, açılış gününde bazı müşterilere özel indirimler sunarak onları mutlu etti. Bu jest, müşterilere değer verdiklerini ve onları mağaza ailesinin bir parçası olarak gördüklerini gösterdi. Müşteriler, bu özel indirimlerden yararlanarak alışverişin tadını çıkardılar.

Açılış gününde Zore Aksesuar mağazasına katılan müşteriler arasında özellikle dikkat çeken bir baba-oğul ikilisi vardı. Bu ikili, Rize'den gelerek Zore Ailesine katılmaktan büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdiler. Bu, mağazanın sadece Türkiye'nin değil, farklı bölgelerden gelen insanların da ilgisini çektiğinin bir göstergesi oldu.

Zore Aksesuar mağazasının açılışı büyük bir başarıyla sonuçlandı. İnsanların yoğun ilgisi ve memnuniyeti, mağazanın geleceğinin parlak olduğunu gösteriyor. Mağaza sahipleri, müşterilerine kaliteli ürünler ve özel deneyimler sunmayı sürdüreceklerini söylediler. Bu açılış, Zore Aksesuar'ın sektördeki güçlü varlığını bir kez daha kanıtladı.