DJI Air 3 İncelemesi: İstanbul Manzarasıyla Test Ediliyor

Dünyayla aynı anda tanıtımı yapılan DJI Air 3, İstanbul manzarasıyla ilk kez test ediliyor. ShiftDelete.Net kurucusu Hakkı Alkan tarafından yapılan incelemede, DJI Air 3'ün özellikleri detaylı bir şekilde anlatılıyor. Videoda, DJI Air 3'ün uygun fiyatlı profesyonel dronelar arasında neler sunduğu ve İstanbul manzarasıyla çekilen görüntüler de yer alıyor.

Dünyayla aynı anda tanıtımı yapılan DJI Air 3 belki de dünyanın en güzel manzarasında ilk kez test ediliyor. Bu videomuzda sizler için ShiftDelete.Net kurucusu Hakkı Alkan DJI Air 3'ü tüm detaylarıyla çok yakından anlattı. İnceleme videomuza DJI Air 3'ün eşlik ettiği nefis İstanbul manzarası da ayrı bir keyif kattı. İşte detaylar…

DJI Air 3 incelemesi!

Bu videomuzda sizler için ShiftDelete.Net kurucusu Hakkı Alkan DJI Air 3'ü inceliyor. Uygun fiyatlı profesyonel dronelar arasında gösterilen yeni Air 3 kullanıcılarına neler sunuyor? Sizler için nefis İstanbul manzarası eşliğinde DJI Air 3 ile alakalı tüm sorularınızın yanıtları bu videoda! İşte videomuz ve iyi seyirler…

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Paket içerisinden toplamda 3 tane batarya çıkan Air 3 bir tam dolu batarya ile toplamda 42 dakikada havada kalabiliyor. Kutu içeriğindeki tüm bataryaları kullandığımızda Air 3, 2 saati aşan bir uçuş süresine sahip oluyor.

DJI Air 3 her yerinde apayrı bir sensöre sahip desek yeridir. Üstünde ileri, geri, sağ ve sol kısımları algılayan balık gözü lenslerin yanında yer alan lenslere ek olarak alt kısmında güçlü ve çok yönlü engel algılama sensörü bulunuyor. Son olarak tüm sensörler ile entegre çalışan bir de 3D kızılötesi lense sahip.

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Kameralarına geldiğimizdeyse Air 3, 2 adet ana kameraya sahip. Bunlardan ilki geniş açı lense sahip olan ve 4K 60 FPS kayıt yapan kamera ve ona ek olan telefoto kamera. DJI Air 3'ün üzerinde yer alan telefoto kamerada 4K 60 FPS kayıtlar yapıyor. Ancak bu iki kamera arasında çok güzel bir fark bulunmakta. Geniş açı lense sahip kameramız insan gözüne en yakın görüntüleri elde ederken, sanatsal çekimler yapmak istediğimizde telefoto kamerayı kullanabiliyoruz.

Peki siz yeni Air 3 hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın…