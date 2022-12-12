Disney+, Netflix'i tahtından etti!

Şirketin ana yayın platformları olan Disney+, Hulu ve ESPN'de toplamda 235 milyon aboneliğe ulaşarak Netflix'i geride bırakmayı başardı.

Pandemi ile birlikte film ve dizi platformlarına olan ilgi büyük oranda arttı. Dizi ve film platformlarının sayısı da bu ilgi ile birlikte artmış durumda. Bu konuda uzun zamandır başı çeken Netflix ise koltuğunu Disney'e kaptırdı.

Disney, dizi ve film platformu yarışında öne geçti

Disney, bu yıl dünyanın en büyük yayın hizmeti olarak Netflix'i resmen geride bıraktı. Şirket, ana platformları olan Disney+, Hulu ve ESPN'de toplamda 235 milyon abonelik bildirdi. Netflix ise Kasım ayı itibarıyla 223,1 milyon abone sayısı ile ikinci sıraya gerilemiş oldu.

Böylelikle yalnızca 3 senedir bu piyasada olan Disney+ büyük bir başarı yakalayarak uzun süredir bu konuda lider olan Netflix'i geride bırakmayı başardı. Uzun süredir yayın platformları arasında liderliği kimseye bırakmayan Netflix için ise bu durum endişe yaratmış olabilir.

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Çok sayıda platform, hali hazırda oldukça büyümüş ve belli bir doygunluğa ulaşmış olan pazarda sınırlı sayıda tüketiciye ulaşmak için yarışıyor. Zaten sınırlı olan pazarda dünya genelinde yaşanan ekonomik sıkıntılar da insanları birden fazla platforma üye olmaktan alıkoyuyor. Özellikle daha ucuz ve bir konuya odaklanan platform sayısının artması Netflix'e olumsuz yansımış gibi görünüyor.

Netflix bu durumla mücadele etmek adına son dönemde bazı önlemler aldı. Bunların başında ise reklamlı abonelik hizmeti geliyor. Fiyatların artması ile birlikte abonelerini kaybeden Netflix, daha uygun fiyatlı reklamlı aboneliğini 1 Kasım tarihinde kullanıma sundu. Bu gelişmenin ardından ise Netflix abone konusunda bir rahatlama yaşamıştı.

Diğer yandan Disney ise yeni hizmetleri ile daha fazla aboneye ulaşmanın yollarını arıyor. Tıpkı Netflix gibi reklamlı abonelik paketi sunan şirket aynı zamanda bünyesindeki Marvel içeriklerine sürekli yenilerini ekliyor. Aynı zamanda Doctor Who dizisinin yeni bölümleri de yine Disney+ platformunda yer alıyor.

Dizi ve film platformları son dönemde büyük bir yarış içerisine girmiş durumda, şimdilik ise kazanan Disney görünüyor. Peki siz Disney+ ve Netflix hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.