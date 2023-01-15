Disney'in sevilen çizgi filmi geri dönüyor!

Disney'in akıllarda kalan ve çok sevilen çizgi filmi Fineas ve Förb iki sezon çekilmek üzere geri dönüyor! İşte detaylar...

Disney, kanalını kapattıktan sonra Disney+ adı altında akış platformuna geçiş yaptı. Burada özellikle eski ve sevilen yapımlar dahil olmak üzere tüm içerikler yer alıyor. Son zamanlarda oldukça popüler olan eski yapımların yeniden canlandırılması modasına Disney+ de uyacak. Disney, çok sevilen ve hala oldukça popüler olan eski çizgi Fineas ve Förb' ü yeniden canlandırmak için hazırlanıyor.

Fineas ve Förb, Disney+'ta iki sezon olarak yayınlanacak!

Bu hafta başında Televizyon Eleştirmenleri Derneği, Disney+ için iki sezon toplamda 40 bölüm olacak şekilde çizgi filmin devamı için istekte bulundu. Çizgi film serisinin yaratıcılarından olan Dan Povenmire, yeni çekimlerin için görüşmelere başlandığını açıkladı.

Çizgi film karakterlerinden başrolde yer alan Fineas'ın seslendirmesini yapan Vincent Martella ve Ajan Perry'nin seslendirmesini gerçekleştiren Dee Bradley Baker da yeni çekimlerle ilgilendiklerini sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı.

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Fineas ve Förb, ilk olarak 2007 yılında dört sezon olarak Disney'in kanalı üzerinden yayınlandı. Çizgi film, küçük yaştaki iki dahi kardeş olan Fineas ve Förb'ün bilim temelindeki maceralarını konu ediniyor. Bu maceralarda ablaları olan Candace ve evcil hayvanları Ajan Ornitorenk Perry'nin katılımıyla birlikte sürükleyici olayların ardı arkası kesilmek bilmiyor.

Disney+, sadece bununla kalmıyor. Geçen haftalarda şirketin YouTube hesabından paylaşılan bir videoyla birlikte Şanslı Tavşan Oswald'ın da dönüşünü kutladı. Disney'in en eski ve aynı zamanda popüler karakteri olan Şanslı Tavşan Oswald da uzun süre sonra dönmek için hazırlanıyor.

Şanslı Tavşan Oswald, Disney ve Universal Pictures'in ortaklaşa çalışmasıyla 1927'de yaratıldı. Fakat Universal Pictures'in karakter üzerinde hak iddia etmesinden dolayı karakterin tüm hakları alındı. Disney,Mickey Mouse karakterini de Oswald'ın ayrılışından dolayı yaratmıştı.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin Disney+'tan beklediğiniz ve geri dönmesini istediğiniz içerikler hangileri? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.