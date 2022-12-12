Disney'in eski ve popüler karakteri geri dönüyor

Disney, 100. yıldönümü şerefine en eski ama aynı zamanda oldukça popüler karakterlerinden birinin dönüşünü kutluyor. Şirket, bu animasyon karakterinin dönüşünü YouTube hesabından paylaştığı video ile duyurdu. Peki, bu animasyon karakteri kim ve hangi alanda içeriklerle öne çıkacak? Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

Disney, Şanslı Tavşan Oswald dönüşünü kutluyor

Herkesin mutlaka bir kere videosunu gördüğü ve hatta yürüyüş tarzından bile tanınan Şanslı Tavşan Oswald, Disney ile geri dönüyor. Şanslı Tavşan Oswald, eskiden de olduğu gibi yine animasyon olarak karşımıza çıkacak. Firma, karakterin döndüğünü YouTube hesabından paylaştığı bir kısa bir animasyonla duyurdu.

Şanslı Tavşan Oswald, Disney ve Universal Pictures'in ortaklaşa yaptığı bir anlaşma ile 1927 yılında doğdu. Fakat Universal Pictures'in karakter üzerinde hak iddia etmesinden dolayı hakları alındı ve dolayısıyla geri planda kaldı. Karakter, bir süre Universal Pictures çatısı altında yaşamaya devam etti. Hatta Disney, Mickey Mouse karakterini de Oswald'ın ayrılışından kaynaklı olarak yaratmıştı.

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Şanslı Tavşan Oswald, 2006 yılında Disney'e geri dönse de animasyon olarak pek de ön planda olmadı. Animasyon karakteri daha çok oyunlarda ve ticari ürünler üzerinde yer aldı. Yani Şanslı Tavşan Oswald, uzun seneler sonra bir animasyon olarak ilk kez karşımıza çıkıyor.

Disney'den Eric Goldberg, Şanslı Tavşan Oswald'ın geri dönmesiyle ilgili şu sözleri paylaşıyor:

"Şanslı Tavşan Oswald çok cesur bir serseri. Oswald'ı geri getirmek istedik ve tam anlamıyla orijinal evi olan sinema ekranına geri döndü. Oswald'ın, Walt Disney'in ilk nesil sanatçılarını kutlayan animasyon stilinin tamamını yapmasını istedik."

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Şanslı Tavşan Oswald 'ı tekrardan animasyon olarak Disney üzerinde izlemek ister misiniz? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.