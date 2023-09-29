Discord, son dönemlerde eklediği özellikler ile daha fazla para kazanmaya çalışıyor gibi görünüyor. Kullanıcıya bir takım ayrıcalıklar sağlayan Nitro aboneliğine yeni avantajlar ekleyen platform, şimdi ise Avatar Dekorasyonlarını kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

Instagram ve Twitter ya da yeni adıyla X gibi popüler sosyal medya platformları arasında yer alan Discord, son dönemlerde önemli yenilikler üzerinde çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde mobil uygulamasının simgesini değiştirebilme seçeneğini sunan platform şimdi ise ücretli bir özelliği kullanıma sunmaya başladı.

Discord, Avatar Dekorasyonlarını kullanıma sunmaya başladı

Discord, son dönemlerde eklediği özellikler ile daha fazla para kazanmaya çalışıyor gibi görünüyor. Kullanıcıya bir takım ayrıcalıklar sağlayan Nitro aboneliğine yeni avantajlar ekleyen platform, şimdi ise Avatar Dekorasyonlarını kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

Discord, Nitro kullanıcılarına öncelikli davranarak Avatar Dekorasyonları özelliğini kullanıma sunmaya başladı. Bu özellik, kullanıcının profil fotoğrafının üzerine hareketli bir desen koymasını sağlıyor. Final Fantasty, Anime, Breakfast ve Disxcore temalarında çeşitli desenler var.

Sonunda: Discord'a çok beklenen özellik nihayet geldi!

Avatar Dekorasyonları özelliği ile sunulan desenlerin ücretli olması ise oldukça dikkat çekti. Zira birkaç tane ücretsiz seçenek var fakat büyük çoğunluğu Nitro abonelerine bile ücretli şekilde sunuluyor. Fiyatlar ise sabit değil ve dekorasyona göre değişiyor.

Final Fantasty temasındaki desenler, şu anda en pahalı dekorasyonlar. Öyle ki desenler Nitro abonelerine özel indirim ile 60 TL iken, normal kullanıcılara ise 86,99 TL seviyesinde. Tabii bu şimdilik böyle. Türkiye'de son dönemlerde yükseliş trendine giren dolar kurunu göz önünde bulundurursak, fiyatlarda güncelleme yapılabilir.

Discord'un Avatar Dekorasyonları özelliğini herkese ne zaman sunacağı ise şimdilik bilinmiyor. Demin de söylediğimiz gibi şu anlık erken erişim sürecinde ve yalnızca bazı Nitro aboneleri erişebiliyor.

Discord, kullanıcıların kendi profillerini daha detaylı şekilde özelleştirebilmeleri için yenilikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Bu kapsamda platform, yakın zamanda bir yeni özelliğini daha kullanıma sunacak. Bu özellik, şimdilik sır gibi saklanıyor.

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Discord'un Avatar Dekorasyonları özelliğini nasıl buldunuz? Profil fotoğrafınız için bir desen satın alacak mısınız? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.