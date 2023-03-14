Dijital Yayıncılık ve Teknoloji Uzmanı Sümeyra Teymur: Türkiye'de mobil ve ev internet hızları Afrika ülkeleri ile aynı seviyede

Türkiye'de internet kullanımının ne kadar yaygın olduğunu hepimiz gözlemlemekteyiz. Bu durum dijital ölçüm raporlarında da kendini gösteriyor. We Are Social'ın yayınladığı son rapora göre; internet adaptasyonunda Dünya ortalaması %64 iken, Türkiye'de bu rakam %83. Türkiye, internet adaptasyonu ve internet kullanımında dünya ortalamasının çok üzerinde.

İnternet bu kadar sık ve yaygın kullanılıyorken, mobil ve ev internet hızlarının Dünya ortalamasının çok altında olan Afrika ülkeleri ile aynı seviyede olması dikkat çekti.

Ev internet hızında Dünya ortalaması 74 mps iken, Türkiye ortalaması 31 mps. Yine mobil internette Dünya ortalaması 33.97 mps iken, Türkiye ortalaması 31.93 mps olarak ölçüldü.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Haberler.com CEO'su Sümeyra Teymur şunları söyledi;

"İnterneti en çok kullanan ülkelerden bir tanesiyiz. Yine günlük internet kullanma süremiz 7 saatin üzerinde. Bu kadar çok kullandığımız bir hizmetin, bu kadar yavaş olması kabul edilebilir bir durum değil. İstanbul gibi büyük şehirlerde nispeten daha yüksek bağlantı hızlarına sahibiz. Fakat Anadolu'ya gittiğimizde, özellikle köylerde durum daha da kötüleşiyor. Hatta merkeze ait bazı küçük yerlerde internet neredeyse hiç çekmiyor.

Telefon ve internet erişiminin ne kadar hayati olduğunu 6 Şubat'ta yaşadığımız son depremde gördük. Dolayısıyla internet servis sağlayıcılarının internet hizmetleri kalitesini artırmak için daha fazla yatırım yapmaları gerektiği aşikar. Bu yatırımlar, hem günlük kullanım hem de acil durumlarda insanların iletişim kurmasını kolaylaştıracaktır."