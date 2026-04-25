1) 'ÇAYLAK TAKIM', ROBOT YARIŞMASINDA TÜRKİYE 2'NCİSİ OLDU

BURSA'da Nuri Nihat Aslanoba Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler, yurt dışından temin ettikleri robotu geliştirip yazılımını hazırlayarak katıldıkları Uluslararası Avrasya Regional Turnuvası'nın Türkiye etabında 2'nci oldu. Okul müdür yardımcısı ve takım koordinatörü Nalan Kılıç, "Gençlere inanarak arkalarında durmak gerekiyor. Yarışmada 13 yıllık takımlar vardı. Biz daha 1 yıllığız. Bize yarışmada 'ruki', çaylak takım diyorlardı. Biz, öğrenciler fikir sahibi olsun diye gitmiştik. Çok mutlu şekilde geri döndük. Türkiye 2'ncisi olduk" dedi.

Yıldırım ilçesindeki Nuri Nihat Aslanoba Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 13 öğrenci, Amerika Birleşik Devletleri'nden parça halinde temin edilen robotu teknik olarak geliştirip yazılımını hazırladı. Öğrenciler, '11382 Interhermes' adıyla kurdukları robot takımıyla FIRST Robotics Competition (FRC) kapsamında düzenlenen Uluslararası Avrasya Regional Turnuvası'na katıldı. Turnuvanın İstanbul Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen Türkiye etabında; Hindistan, Çin, Vietnam ile Makedonya'dan toplam 46 takımın yer aldığı organizasyonda Bursa ekibi, 5 ayda geliştirdikleri robotla Türkiye etabının 2'ncisi oldu. Takım ayrıca 'bölgesel finalist' anlamına gelen 'Regional Finalists' ünvanını kazandı.

'ÇOK FAZLA EMEK HARCADIK'

Robot yapımında yer alan 11'inci sınıf öğrencisi Hüseyin Kaan Atalay, "Okulumuzda bir proje yapmak istedik ve katıldığımız bu yarışma bize çok şey kattı. Kendimizi PR alanında da geliştirdik. Robotumuzu yaparken çok fazla emek harcadık ve bugünkü haline getirebildik. Robotumuz bir defans robotudur. Ortada bulunan 50- 100 arası topu toplayıp, basket atıyor. Yarışmaya başarı elde etmek için değil, ortamı görmek için gitmiştik. Başarı elde ettik, bu da bizi çok mutlu etti" diye konuştu.

'GENÇLERE İNANMAK GEREKİYOR'

Okul müdür yardımcısı ve takım koordinatörü Nalan Kılıç da "Öğrencilerim heyecanla böyle bir proje olduğundan bahsettiler ve ben de çok heyecanlandım. FRC bilmediğimiz bir sahaydı. Cihaz bize gelecek ve biz de yazılımını yapacaktık. Ben yapabileceğimize inandım. Gençlere inanarak arkalarında durmak gerekiyor. Yarışmada 13 yıllık takımlar vardı. Biz daha 1 yıllığız. Bize yarışmada 'ruki', çaylak takım diyorlardı. Biz, öğrenciler fikir sahibi olsun diye gitmiştik. Çok mutlu şekilde geri döndük. Türkiye 2'ncisi olduk" diye konuştu.

'ONLAR BİZİM GÖNLÜMÜZÜN BİRİNCİSİ'

Okul müdürü Mustafa Durmaz ise "Okullarda derslerin yanı sıra öğrencilerin yaptığı projelere de önem veriyoruz. Bunlardan biri de büyük bir başarı elde ettiğimiz ve FRC'de Türkiye ikincisi olduğumuz projedir. Proje geldiğinde anlamaya çalıştık. Altından kalkabileceğimizi düşünerek hocalarımızla görüştük. Velilerle konuşup, öğrencilerden bir takım oluşturduk. Derece elde etmek için yola çıkmadık. Öğrenciler medeni cesaret gösterdikleri için bu yola çıktık. Onlar bizim gönlümüzün birincisi. Bilmedikleri bir yarışmada büyük gayret gösterdiler. Bu kupa parayla satın alınmaz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı