Dexperie, bayilere hızlı ve gerçek zamanlı operasyon yönetimi sağlıyor. İşte konuyla ilgili bilmeniz gereken tüm detaylar...

SAP Gold Partner'i ve Türkiye'nin önde gelen kurumsal yazılım çözüm sağlayıcılarından Solvia Digital Solutions, B2B satış ve saha operasyonlarına sahip işletmelerin iş süreçlerini hızlandırmada çığır açacak yeni çözümü Dexperie'yi kullanıma sunuyor.

Tamamen Türk mühendislerden oluşan bir ekip tarafından 240 bin saatlik çalışma sonucu SAP Bulut ve Business Technology Platformu üzerine geliştirilen çözümü kullanan Türkiye'nin önde gelen hızlı tüketim ürünleri markasının 25 bayisinin sipariş ve lojistik süreçlerini önemli ölçüde hızlandırdı.

Türkiye'nin önde gelen kurumsal yazılım çözümleri sağlayıcısı Solvia, global yazılım devi SAP altyapısı üzerine oluşturulan ve işletmelerin farklı süreçlerini bir araya getirecek ve hızlandıracak yenilikçi çözümü Dexperie'yi tanıttı.

SAP Bulut ve Business Technology Platformu üzerine inşa edilen benzersiz bir platform olan Dexperie, hızlı tüketim ürünleri gibi sektörlere yönelik B2B satış kanalları alanında benzersiz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. Çözüm, müşteri yönetimi, saha operasyonları ve uçtan uca satış gibi süreçleri sorunsuz bir şekilde entegre ediyor.

Ön maliyetlerin önüne geçiyor

Dexperie, kullanıcıların kolayca ve güvenle çalışabilmelerine olanak tanıyan kullanıcı dostu tasarımı ve işlevselliği ile öne çıkıyor. Ayrıca mobil uygulama desteği sayesinde saha operasyonlarının verimliliği artırılırken sorunsuz bir kullanım deneyimi sunuluyor.

Bu çözüm, güçlü kampanya yönetimi işlevleriyle dikkat çekiyor ve şirketlere esnek kampanya ve fiyatlandırma seçenekleri sunarak satış stratejilerini en verimli şekilde kullanma fırsatı sağlıyor. Dexperie, bulut teknolojilerini kullanarak bir Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) çözümü sunuyor. Bu yaklaşım, işletmelerin operasyonlarını geliştirmek istediklerinde önemli bir ön mali harcama yapmadan ölçeklendirebilmelerine ve ek BT yatırımı ihtiyacını azaltmalarına olanak tanıyor.

Dexperie'nin Operasyonel İşlemler, Saha ve Bayi Yönetimi ve Müşteri İlişkileri Yönetimi olmak üzere üç bileşeni bulunuyor. Operasyonel İşlemler bileşeni, satış işlemlerini otomatikleştirerek işletmelerin satış süreçlerini hızlandırmasını sağlıyor.

Saha ve Bayi Yönetimi, işletmelere grup yönetimi, katalog yönetimi, iş birliği ve topluluk yönetimi, bayi yönetimi gibi işlevler sunarak saha ve bayi yönetimini kolaylaştırıyor. Son olarak, Müşteri Yönetimi bileşeni ile müşteri ilişkileri sezgisel ve izlenebilir bir şekilde yönetilebiliyor. Bu bileşen ayrıca servis aktivitelerini otomatikleştiriyor ve ziyaretlerin optimize edilmesine olanak tanıyor.

Kampanyadan satışa her şey tek platformda

Dexperie'nin 240 kişilik ekip tarafından 240 bin saatlik Ar-Ge ve saha çalışması sonucu ortaya çıktığını ifade eden Solvia CEO'su Ali Tamer Keskin, şunları söyledi:

"Dexperie kullanıcı deneyimini ön planda tutarak, mobil uygulama desteğiyle de birlikte, kullanıcı firmanın satışı en üste taşıması için yardımcı bir platform oldu. Dexperie yüksek yatırım maliyeti gerektirmeden bulut hizmetlerinden yararlanılmasını sağlıyor.

Dexperie, Türkiye'nin önde gelen kurumsal yazılım çözümü sağlayıcısı olarak yolculuğumuzda önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor. Tamamen Türk mühendisler tarafından SAP Bulut ve Business Technology Platformu üzerine oluşturulan çözümümüz, işletmelerin en son bulut teknolojilerinden faydalanmanın yanı sıra müşteri yönetimi, saha operasyonları ve satış gibi süreçlerini entegre ederek benzersiz bir deneyim sunuyor. Mobil uygulama desteği, kullanıcı merkezli yaklaşımı ve kampanya yönetimi gibi operasyonel verimliliği en üst düzeye çıkaran özellikleriyle birçok işletmenin öncelikli tercihi haline gelecek.

80 ülkeye ürün gönderen müşterimizin Türkiye operasyonlarında 25 bayisi Dexperie'yi kullanıyor. Hız, maliyet ve zaman açısından büyük avantaj elde eden firma, daha önce sipariş ve depolamayla ilgili 35 dakika süren bir işi Dexperie sayesinde artık 7 dakikada yapabiliyor. Çözümümüzün önümüzdeki dönemde birçok başarı hikayesinin baş aktörü olacağına inanıyoruz"

Tamamen Türk mühendisler tarafından SAP Bulut ve Business Technology Platformu üzerinde geliştirilen Dexperie'nin çıtayı yükselttiğini belirten SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan, şunları söyledi:

" Hızlı tüketim sektöründe esneklik, çeviklik ve hız çok kritik bir rol oynuyor. Türkiye'den çıkan böyle bir ürünün uluslararası arenada büyük bir başarıya imza atacağına inanıyorum. Afrika'da, Çin'de, ABD'de, dünyanın dört bir yanında yakın zamanda şirketler bu ürünü SAP Store üzerinden temin edebileceği gibi, telefona uygulama indirebilirmiş gibi kolayca devreye alabilecekler.

Dexperie gibi dünyada ses getirebilecek çözümleri desteklemek hepimizin görevi. Şirketlerin müşteri deneyimi ve saha operasyonlarını farklı bir noktaya taşıyacak Dexperie gibi çözümlerle teknoloji pazarı daha da büyüyecek ve gelişecek. Bu çözümü detaylıca tasarlayarak geliştiren iş ortağımız Solvia'yı tebrik ediyorum "