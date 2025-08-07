DENEYAP Yaz Okulu 5 Bine Yakın Öğrenciyle Devam Ediyor

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, DENEYAP atölyelerinde yaz tatilinde de eğitimlerin devam ettiğini belirterek, 5 bine yakın öğrenciyle 6 haftalık eğitim düzenlediklerini söyledi.

Hıdır, DENEYAP Teknoloji Atölyeleri Yaz Okulu kapsamında Pendik DENEYAP Teknoloji Atölyesi'ni ziyaret etti.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Hıdır, yaz döneminde DENEYAP atölyelerinin boş kalmasını istemediklerini dile getirerek, "Bu anlamda diğer gençlerimize de fırsat verebilmek adına bir yaz okulu programı başlattık. 70'ten fazla şehrimizde 5 bine yakın öğrencimizle 6 haftalık eğitim düzenliyoruz." bilgisini paylaştı.

Çocukların heyecanını, alana olan merakını ve programın çıktılarını görmenin kendileri için önemli olduğuna vurgu yapan Hıdır, "İnşallah diğer şehirlerimizde de benzer şekilde gençlerimizi bilim ve teknolojiyle farklı alanlarda buluşturmaya devam edeceğiz." dedi.

Hıdır, NeXT Sosyal platformuyla ilgili de bilgi vererek, şunları söyledi:

"Sosyal medya mecraları günümüzde hayatımızın vazgeçilmez parçası diyebiliriz. Bu anlamda da 7'den 77'ye herkesin kullandığı birçok platform var. Biz dijital bir dönüşüm içerisindeyiz. Küfrün, bot hesapların olmadığı ve insanların yüz yüze konuşur gibi kendilerini, düşüncelerini ifade edebilecekleri özgür ortamlar inşa etmek maksadıyla TEKNOFEST girişimcilerimizle birlikte NeXT Sosyal medya platformunu hayata geçirdik. Gerçekten çok kısa sürede de aslında milyona yakın bir kullanıcı kitlesi oluşmuş oldu. Bu temiz platforma ülkemizdeki aktif sosyal medya kullanıcılarımızı çekerek burada güzel ortam oluşturmak istiyoruz. Bu noktada NeXT Sosyal'i daha farklı fonksiyonlarla geliştirerek ihtiyaçlara binaen daha da ileri seviyeye getirme noktasında yazılımcı genç beyinlerle çalışmaya devam ediyoruz."

TEKNOFEST'in tekrar doğduğu şehre döndüğüne dikkati çeken Hıdır, "17-21 Eylül'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda heyecan ve sürprizlerle dolu bir TEKNOFEST'i gerçekleştireceğiz. Öncesinde de bu yıl ilk defa 'TEKNOFEST Mavi Vatan' dediğimiz bir organizasyon da düzenleyeceğiz." ifadelerini kullandı.