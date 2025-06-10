Denendi, faydası ispatlandı! Tüm araçlar için zorunlu olması yakındır

Denendi, faydası ispatlandı! Tüm araçlar için zorunlu olması yakındır
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Graz Teknoloji Üniversitesi'nin araştırmasına göre, araçların önüne yerleştirilecek yeşil fren lambaları kavşaklardaki kaza riskini ciddi oranda azaltabiliyor. Yeşil ışık, "araç fren yapıyor" mesajı vererek sürücü tepkilerini hızlandırıyor. Otomobil üreticileri sistemi yakından takip ederken, bu uygulamanın yakında yeni araçlarda standart hale gelmesi ve ileride zorunlu olması bekleniyor.

Trafik güvenliğini artırmak için yapılan yeni bir araştırma, otomobil teknolojisinde önemli bir değişikliğe işaret ediyor. Graz Teknoloji Üniversitesi'nde yürütülen çalışmaya göre, araçların ön kısmına yerleştirilecek yeşil renkli fren lambaları, özellikle kavşaklarda yaşanan kazaları büyük oranda önleyebilir.

"ARKA FREN LAMBALARI YETERLİ Mİ?" TARTIŞMASI

Günümüzde fren lambaları yalnızca araçların arka kısmında bulunuyor. Ancak uzmanlara göre bu sistem yandan gelen sürücüler için yeterli sinyal vermiyor. Çoğu çarpışmanın, sürücünün karşıdan gelen aracın durup durmadığını anlayamadan manevra yapmasından kaynaklandığı belirtiliyor. İşte bu noktada devreye yeşil fren lambası giriyor.

Denendi, faydası ispatlandı! Tüm araçlar için zorunlu olması yakındır

SÜRÜCÜ TEPKİSİ HIZLANIYOR

200'den fazla kazanın analiz edildiği araştırmada, aracın ön kısmında yeşil ışık yanmasının, "bu araç fren yapıyor" mesajı verdiği ve diğer sürücülerin daha hızlı ve güvenli şekilde pozisyon aldığı gözlemlendi. Araştırmacılar, farklı renkleri denemelerine rağmen yeşil renkte karar kıldıklarını belirtiyor. Çünkü yeşil, sürücüler tarafından "devam" ya da "harekete geçmeye hazır" anlamında daha kolay ve doğal algılanıyor.

Denendi, faydası ispatlandı! Tüm araçlar için zorunlu olması yakındır

ZORUNLU OLABİLİR

Araştırmanın sonuçları otomobil üreticileri tarafından da yakından takip ediliyor. TGRT Haber'den Suat Vilgen'in aktardığına göre, yeşil fren lambası sistemi yakın gelecekte yeni üretilecek araçlarda yer alabilir. Uzmanlar, sistemin ilerleyen yıllarda zorunlu hale gelmesinin de gündemde olduğunu vurguluyor. Şu an için uygulama teknik aşamada değerlendiriliyor. Ancak trafik kazalarının azaltılması hedefi doğrultusunda yeşil fren lambası sistemi, otomotiv dünyasında devrim niteliğinde bir gelişme olarak görülüyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Teknoloji
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