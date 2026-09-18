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Dekan Danacı: "Anabilim dallarımızdan sekizi akredite olmuş durumda"

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Dekan Danacı: 'Anabilim dallarımızdan sekizi akredite olmuş durumda'
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Danacı, "Anabilim dallarımızdan sekiz tanesi akredite olmuş durumda" dedi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Danacı, "Anabilim dallarımızdan sekiz tanesi akredite olmuş durumda" dedi.

OMÜ Tıp Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen "3. Nöromüsküler Hastalıklarda Tanısal Stratejiler Kursu ve Sempozyumu" başladı. Programın açılışında konuşan Dekan Murat Danacı, üniversitenin 50 yıllık süreçte önemli bir gelişim gösterdiğini belirterek, "Orta ve Doğu Karadeniz'in en büyük ve en köklü üniversitesi olarak geçen yıl üniversite olarak YÖK tarafından akredite edildik. Fakültemizin iki programı, hem İngilizce hem Türkçe programı altı yıldır akredite. Şu an için anabilim dallarımızdan da yaklaşık sekiz tanesi akredite olmuş durumda. Ondokuz Mayıs Üniversitesi bu 50 yıllık süreç içerisinde, ki ben bunun ilk başlarına şahit olan birisiyim; 1984 yılında burada ilk hastanede eğitim alan gruptanım. Geldiği süreci düşündüğüm zaman gerçekten çok iyi bir yere doğru hızla ilerlediğini görüyoruz. Bu sempozyum için ciddi bir emek verildi, ciddi bir çalışma yapıldı. Emek veren herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Türkiye'nin farklı merkezlerinden ve yurt dışından bilim insanları, klinisyenler ve genç hekimlerin katıldığı sempozyumda nöromüsküler hastalıkların tanısında güncel bilimsel gelişmeler ele alınıyor. Program kapsamında teorik eğitimlerin yanı sıra uygulamalı kurslar ve bilimsel oturumlar gerçekleştiriliyor.

Toplantıda Türkiye Klinik Nöro-fizyoloji EEG-EMG Derneği Başkanı Prof. Dr. Aysun Soysal ile Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Hacer Erdem Tilki de açılış konuşması yaptı.

Program, 20 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek nöromüsküler ultrasonografi oturumlarının ardından sona erecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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