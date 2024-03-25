Days Gone Geliştiricisi Bend Studios Yeni Bir Oyun Geliştiriyor

PlayStation özel oyunları arasında hakikatten özel bir yere sahip olan zombi temalı açık dünya hayatta kalma ve hikayeli oyunu Days Gone geliştiricisi Bend Studios, yeni bir oyun geliştirdiğini duyurdu. Gelin detaylarına hep beraber göz atalım.

Days Gone geliştiricisi Bend Studios'un yeni oyunu AAA olacak

Bend Studios'un yeni projesi bir "AAA canlı hizmet" oyunu olacak. Stüdyonun web sitesine yayımlanan yeni bir iş ilanı, ekibin liderlik rollerinde AAA canlı hizmet oyunları yayımlamış el becerisi olan oyun geliştirme deneyimine sahip yeni bir baş proje yöneticisi aradığını ortaya çıkardı.

Aynı zamanda bu rol, geleneksel 'kutulu ürün' odaklı oyun geliştirme stüdyolarını canlı hizmet geliştirme stüdyolarına dönüştürmede önemli bir liderlik rolü deneyimine sahip birini arıyor.

Sony'nin bünyesindeki Bend Studios, 2019'da piyasaya sürülen post-apokaliptik motosiklet ve zombi temalı Days Gone tanınıyor. Şirket, Haziran 2022'de yeni projesi üzerinde çalıştığını ve çok oyunculu olacağını ve Days Gone'ın açık dünya sistemlerini geliştireceğini açıklamıştı.

Bu nedenle Oregon merkezli stüdyo, muhtemelen Sony'nin son zamanlarda daha fazla canlı hizmet oyunu üretme hedeflerine katkıda bulunacak, ancak ne Sony ne de Bend şu anda bunu resmi olarak doğrulamış değil.

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Days Gone'un bir film uyarlaması da geliyor. Filmin senaryosunu Oscar adayı Sheldon Turner kaleme alacak ve Outlander'da Jamie Fraser'ı canlandıran Sam Heughan'ın baş karakter Deacon St. John rolü için düşünüldüğü söyleniyor.

Canlı servis oyunlara örnek olarak gündemden Helldivers 2'yi ve Suicide Squad: Kill the Justice League'ı verebiliriz. Günümüzde çıkan her yeni oyunun canlı servis olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.