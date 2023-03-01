Dacia Duster Mart 2023 fiyat listesi!
Teknoloji Haberleri
Ülkemizde önemli satış başarılarına imza atan Dacia Duster modelinin Mart 2023 fiyatları ne durumda? Sizler için derledik...
Dacia Duster, 2010'dan bu yana otomotiv sektöründe önemli başarılara imza attı. Gerek uygun fiyatlı SUV konseptiyle gerekse teknik özellikleriyle sürücülerin beğenisini kazanan model, son dönemde gelen zamlardan sonra konseptinden büyük ölçüde saptı. Dacia Duster Mart 2023 model yılı fiyatları ne durumda?
Dacia Duster Mart 2023 fiyat listesi ve özellikleri
Dacia Duster; dört motor seçeneğiyle satışta. 1.0 Turbo; 90 bg güç ve 160 Nm tork üretebiliyor. 4×2 –manuel şanzımana sahip motorun ortalama yakıt tüketimi 6,4 litre. 1.3 Turbo, 150 bg güç ve 250 Nm tork üretirken, 4×2 – otomatik ve 4×4 – manuel seçeneklerine sahip. Yakıt tüketimi ise 4×2 için 6,4 ve 4×4 için 6,9 litre.
Dizel 1.5 Blue dCi, 115 bg güç ve 260 Nm torka sahip. Aynı şekilde 4×2 ve 4×4 opsiyonlarıyla gelen motorun yakıt tüketimi 5 ila 5,4 litre arasında. LPG'li 1.0 Turbo ECO-G, 100 bg güç ve 170 Nm tork üretebiliyor. 4×2 çekiş sistemine sahip seçeneğin yakıt tüketimi 7,4 litre.
Dacia Sandero Stepway 2023 fiyat listesi!
SUV, Comfort, Prestige ve Prestige Plus olmak üzere üç donanım paketiyle geliyor. Comfort, giriş seviyesi olarak karşımıza çıkarken, Prestige Plus ise üst seviye özelliklerin bulunduğu paket olarak dikkat çekiyor. Dacia Duster, birçok teknolojik özelliğe sahip. aracın üst donanımlarında ısıtmalı koltuklar, kör nokta uyarı sistemi ve 360 derece kamera gibi özellikler bulunuyor.
Mart 2023 fiyat listesi
Mart 2023 opsiyon fiyat listesi Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Dacia Duster Mart 2023 model yılı fiyatları nasıl? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.
Essential TCe 90 bg609.000 ?Expression ECO- G 100 bg669.000 ?Essential TCe 150 bg 4×4712.000 ?Essential TCe 150 bg EDC701.000 ?Journey TCe 150 bg EDC750.000 ?Essential Blue dCi 115 bg 4×4786.000 ?
Essential16¨ Alüminyum jantlar9.000 ?Arka Park Sensörü2.750 ?8¨ Multimedya sistemi, Bluetooth, Apple CarPlay10.000 ?Özel Renk4.500 ?Yedek Lastik5.000 ?Metalik Renk4.500 ?Deri Direksiyon1.750 ?ExpressionIsıtmalı ön koltuklar5.000 ?Yüksek konsol5.000 ?Özel Renk4.500 ?Metalik Renk4.500 ?Navigasyon5.000 ?JourneyEller Serbest Dacia Kart Sistemi6.500 ?Isıtmalı ön koltuklar5.000 ?Özel Renk4.500 ?Yedek Lastik5.000 ?Metalik Renk4.500 ?360° Kamera8.500 ?
Dacia Teknoloji Haberler
Mart 2023 opsiyon fiyat listesi
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Dacia Duster Mart 2023 model yılı fiyatları nasıl? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.