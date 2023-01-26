Cybertruck modelini bekleyenleri üzecek gelişme

Elon Musk, 2022 dördüncü çeyrek mali toplantısında Cybertruck çıkış tarihi ile ilgili sorulara yanıt verdi.

2019 yılında tanıtılan Cybertruck, henüz seri üretim aşamasına geçmedi. Elon Musk, bugün gerçekleştirdiği toplantıda Tesla Cybertruck modelinin çıkış tarihi ile ilgili açıklama yaptı.

Cybertruck çıkış tarihi 2024 yılına ertelendi

2021 yılında piyasaya sürüleceği iddia edilen Cybertruck, yaklaşık 3 yıldır erteleniyor. 2022 dördüncü çeyrek mali toplantısında Cybertruck ile ilgili soruları yanıtlayan Elon Musk, "Bu yaz üretim için adım atacağınız. Ancak yeni modelin seri üretimi gelecek yıla kadar başlamayacak. Üretim başlangıcı bizim için önemsiz bir detay." ifadelerine yer verdi.

Koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılında ertelenen Cybertruck üretimi, otomobil tutkunlarının hayal kırıklığına uğramasına sebep oldu. Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Tesla, Cybertruck üretimi için gerekli ekipmanları kurmaya başladığını müjdeledi.

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Şirket, henüz yeni modelin nerede üretileceğini açıklamadı. Cybertruck'ın büyük ölçüde şirketin Austin, Teksas'taki Gigafactory'de üretilmesi bekleniyor.

Endüstri uzmanları, Cybertruck'ın istenen etkiyi göstermesi için zaman çizelgesinin hızlandırılması gerektiği konusunda uyardı. Edmunds CEO'su Jessica Cawell, "Cybertruck modelinin F-150 Lightning, GMC Hummer EV, Rivian R1T ve muhtemelen Chevy Silverado EV ve RAM 1500 EV arasında yükselişe geçmesi pek mümkün görülmüyor. Tesla için dezavantaj, Cybertruck'ın neredeyse eski bir haber gibi görünmesi." dedi.

Tesla, şu anda ABD'de satılan otomobillerin yaklaşık yüzde 1'ini oluşturuyor. Sadece elektrikli araçların yer aldığı pazarda ise rakiplerini geride bırakmayı başardı.

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