2020 yılında görücüye çıkan Cyberpunk 2077, ücretsiz 2.0 güncellemesiyle birlikte birçok yenilik alacak. Oyunun grafikleri yükseltilecek ve yeni özellikler eklenecek.

İlk olarak 2020 yılında görücüye çıkan ve birçok hatayı barındırmasıyla eleştiri yağmuruna tutulan Cyberpunk 2077, üç yıl içerisinde oldukça önemli yenilikler aldı. 21 Eylül tarihinde yayınlanacak ücretsiz 2.0 paketiyle birlikte oyun baştan aşağı değişecek. Hatta bir yönetici, bilgisayar soğutucunuzu kontrol etmenizi bile istedi.

Cyberpunk 2077 için 2.0 güncellemesi 21 Eylül'de çıkacak

CD Projekt Red, Cyberpunk 2077'nin ücretsiz 2.0 güncelleme ve Phantom Liberty paketi için çıkış tarihlerini açıkladı. 2.0 güncellemesi 21 Eylül tarihinde tüm platformlarda erişilebilir olacak. Bu büyük ve ücretsiz paket, oyuna kapsamlı değişiklikler ve grafik iyileştirmeleri getirecek.

Temel değişiklikler arasında yeniden tasarlanmış yetenek ağacı, elden geçirilmiş bir siber yazılım sistemi, geliştirilmiş yapay zeka, yenilenmiş bir polis sistemi ve arayüzde değişiklikler yer alıyor. Öte yandan, oyuncular araç savaşlarında daha fazla seçeneğe sahip olacak.

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CD Project Redi'in açıklamasına göre artık araçlardan ateş edebilir, monte edilmiş silahlarla saldırılar düzenleyebilir ve kovalamaca sahneleri sırasında düşman araçlarını hackleyebilirsiniz. NCPD (oyunun polisi) ayrıca araçla kaçmaya çalışan oyuncuları takip ederek kovalamaca başlatacak.

Ünlü oyuncu Idris Elba'nın başrolde olacağı Phantom Liberty genişleme paketi ise 26 Eylül sadece PC ve yeni nesil konsollarda yayınlanacak. Oyuncular, Dogtown adında Night City'nin yeni bölgesinde yeni bir hikaye ve görevleri üstlenecek.

Tüm bu değişikliklerin yanı sıra Cyberpunk 2077 grafiklerinde yükseltmeye gidilmesi bekleniyor. Hatta oyunun baş sahne yöneticisi Filip Pierscinski, yeni güncelleme öncesinde PC sahiplerinin soğutma sistemlerini kontrol etmesini istedi.