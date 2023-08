CS: GO resmen direniyor: Baldur's Gate 3, Steam listelerini altüst etti!

Dünyanın en büyük dijital oyun mağazası Steam, her hafta düzenli olarak en çok satan yapımları ülkelere özel olacak şekilde sıralıyor. Türkiye'nin de olduğu bu listeler sayesinde bizler de hangi oyunların popüler olduğunu görebiliyoruz.

Son olarak Steam, geçtiğimiz hafta yani 8 Ağustos ile 15 Ağustos tarihleri aralığında en çok satanları açıkladı. Buna göre CS: GO birinci olmuşken, yeni çıkan Baldur's Gate 3 ise ikinci sıraya adını yazdırmayı başardı.

Steam'de en çok satanlar: CS: GO, liderliği götürüyor!

Valve tarafından 2012 yılında piyasaya sürülen popüler FPS oyunu CS: GO, aylardır birinciliğini kaptırmıyor. Söz konusu yapım, ücretsiz olması nedeniyle ülkemizde milyonlarca kişi tarafından oynanıyor. Neredeyse bütün ülkelerde birinciliği ele alan Baldur's Gate 3, CS: GO'yu yalnızca Türkiye'de geçemedi. Üstelik oyuncu sayıları da birbirine oldukça yakın.

Steam tarafından paylaşılan verilere göre birinci ve ikinci bir yana, üçüncü ve dördüncü sırada ise sırasıyla PUBG: BATTLEGROUNDS ve Apex Legends yer aldı. Söz konusu iki yapım da ücretsiz oldukları için oldukça popüler.

İşte Steam'de en çok satanlar sıralaması;

SıraOyunFiyatı 1Counter-Strike: Global OffensiveOynaması Ücretsiz2Baldur's Gate 3799,00 TL3PUBG: BATTLEGROUNDSOynaması Ücretsiz4Apex LegendsOynaması Ücretsiz5EA SPORTS FIFA 23174,99 TL (-75%)6EA SPORTS FC 241.199,99 TL7Starfield899,00 TL8Call of Duty9Euro Truck Simulator 2299,00 TL10Grand Theft Auto 5551,25 TL (-25%)11Rust308,00 TL12Mortal Kombat 11.199,00 TL13Remnant 2685,00 TL14DOOM Eternal349,00 TL15BattleBit Remastered180,00 TL16The Elder Scrolls 5: Skyrim Special Edition349,00 TL17The Elder Scrolls Online179,00 TL18Tom Clancy's Rainbow Six Siege229,00 TL19NARAKA: BLADEPOINTOynaması Ücretsiz20Black Desert19,00 TL21Dead by Daylight169,00 TL22WarframeOynaması Ücretsiz23The Walking Dead: The Telltale Definitive Series77,00 TL24Cyberpunk 2077399,50 TL (-50%)25BrawlhallaOynaması Ücretsiz26Overwatch 2Oynaması Ücretsiz27EA Play39,99 TL28War ThunderOynaması Ücretsiz29Dota 2Oynaması Ücretsiz30Ready or Not99,00 TL

