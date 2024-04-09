Counter-Strike 2'de Wallhack Sorunu Çözüldü

Counter-strike 2 yeni bir hile sorunuyla karşı karşıya kaldı. Bazı kullanıcıların oyun içi konsola bir komut girerek wallhack'i (duvar hilesi) etkinleştirebildiği ortaya çıktı. Valve, yeni açığa karşı sessiz kalmadı ve kısa sürede komut hatasını giderdi.

Counter-strike 2 wallhack sorunu çözüldü

Sosyal medyada paylaşılan hile, CS2'nin geçtiğimiz yaz yayınlanmasından bu yana süregelen bir sorundu. Oyuncular sık sık kendilerini duvarların içinden takip eden veya oldukça isabetli atışlar yapan hileciler ile karşılaştı.

Normalde bu tür hileler üçüncü parti programların yüklenmesini gerektiriyor. Ancak CS2'deki yeni açık, herhangi bir harici yazılım olmadan duvar hileleri yapılmasını mümkün kılıyordu. Sadece komutu yazmak, haritadaki tüm oyuncuların konumunu gösteriyordu.

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Sosyal medyadaki ve Steam'deki paylaşımlara hızlı şekilde yanıt veren Valve, CS2 için 1.2MB'lık bir güncelleme yayınladı. Bu güncelleme ile wallhack komutunu etkinleştiren kodun devre dışı bırakıldığını ifade etti.

Valve hata ile karşılaşan oyunculardan bunları bildirmesini talep ediyor. Şirket hata ile karşılaşan kişilerin kendilerine mail atmaları ricasında bulundu.

NICE FREE WALLHACK ON FACEIT THANK YOU VOLVO FOR THIS FEATURE @FACEIT @FACEITcs FIX PLEASE AND DONT BAN ME I DIDNT PLAY WITH IT!!!!!!!!! =) 17: 55 stilgartf: fucking Valorant agents infiltrated Valve HQ and destroying the game from within. pic.twitter.com/97IxISXtqB — 7EMPORARY (@7EMPORARYcs) April 7, 2024

CS2, kısa süre önce bir e-sport turnuvasındaki hatayla gündeme gelmişti. Professional Gamers League (PGL) tarafından düzenlenen bir Counter-Strike 2 turnuvasında çok kritik bir anda oyuncunun bilgisayarı çöktü. Bilgisayarın NVIDIA sürücü hatası yüzünden çöktüğünü belirtildi.

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