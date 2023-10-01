Counter-Strike 2'de Nokta Crosshair Nasıl Yapılır?

Valve, 2023 yılında Counter-Strike serisinin en son FPS oyunu Counter-Strike 2'yi piyasaya sürdü. Böylelikle Counter-Strike: Global Offensive'in mezar taşı dikilmiş oldu. Yeni Counter-Strike 2'ye (CS2) geçiş yapan oyuncuların ilk yaptığı şeylerden birisi de daha iyi oynadıklarını düşündükleri için nokta crosshair yapmak. Bizlerde bu içeriğimizde nokta şeklinde crosshair yapımını anlattık.

Valve, 2023 yılında Counter-Strike serisinin en son FPS oyunu Counter-strike 2'yi piyasaya sürdü. Böylelikle Counter-Strike: Global Offensive'in mezar taşı dikilmiş oldu. Yeni Counter-strike 2'ye (CS2) geçiş yapan oyuncuların ilk yaptığı şeylerden birisi de daha iyi oynadıklarını düşündükleri için nokta crosshair yapmak. Bizlerde bu içeriğimizde nokta şeklinde crosshair yapımını anlattık. İşte CS2 nokta crosshair kodu…

Counter-strike 2 Nokta Crosshair Kodu – Nasıl Yapılır?

Bazı Counter-Strike 2 (CS2) oyuncuları, nokta şeklinde bir crosshair kullanarak oyunu daha iyi oynadığını düşünüyor. Kimi oyuncular, bu nişancının oynayışa gerçekten de etki ettiğini ve rakibe daha kolay nişan alınabildiğini savunuyor.

Profesyonel Counter-Strike e-sporcuların büyük çoğunluğu da nokta veya noktaya benzeyen bir crosshair kullanıyor. Yani nokta crosshair ile daha iyi oynanabildiği düşüncesi yalnızca normal oyuncular ile sınırlı değil.

Counter-Strike 2 (CS2) FPS artırmak için en iyi ayarlar!

Tabii durum böyle olunca pek çok oyuncu "Counter-Strike 2'de (CS2) nokta crosshair nasıl yapılır?" şeklinde soru sormaya başlıyor. Bizler de bu oyuncular için bu sorunun cevabını vermek istedik. O halde lafı çok uzatmadan nasıl yapabileceğinize ve CS2 nokta crosshair kodu kullanımına geçelim.

Öncelikle nişangah ayarlarına girmeniz gerekiyor. Bunun için ilk olarak üstteki menünün sol tarafından Ayarlar simgesine tıklayın. Ardından Oyun sekmesine geçiş yapın. Buradan da Nişangah bölümüne kaydırın.

Counter-Strike 2'de (CS2) nokta şeklinde crosshair yapabilmek için Ayarlar >Oyun >Nişangah bölümüne kaydırdıktan sonra ayarları aşağıdaki tablodaki gibi değiştirmeniz gerekiyor. Bununla zaman kaybetmek istemezseniz, size vereceğimiz kod ile ayarları içe aktarabilirsiniz.

CS2'de nokta crosshair için Nişangah ayarlarını şu şekilde değiştirmelisiniz;

SeçenekDeğer Nişangah Tarzı: Klasik SabitDost Ateşi Retikül Uyarısı: Her Zaman AçıkGeri Tepme Takibi: HayırMerkez Nokta: EvetUzunluk: 0.3 – kendinize göre belirleyebilirsinizKalınlık: 0.9 – kendinize göre belirleyebilirsinizBoşluk: -4.0 – kendinize göre belirleyebilirsinizDış Çizgi: Açık – 1.0Kırmızı: 0 – kendinize göre belirleyebilirsinizYeşil255 – kendinize göre belirleyebilirsinizMavi: 0 – kendinize göre belirleyebilirsinizAlfa: Açık – 255T Şekli: HayırDinamik Nişangah Boşluğu: Hayır

Ayarları tek tek değiştirmek yerine kod sayesinde içe aktarma da yapabilirsiniz.

CS2 Nokta Crosshair kodu: CSGO-rpnKr-SAeJq-EDzHA-e9Ocf-tUfOQ

Bu kodu kopyalayın ve Ayarlar >Oyun >Nişangah kısmındaki Paylaş ya da İçe Aktar butonuna tıkladıktan sonra açılan penceredeki metin kutusuna yapıştırın. Ardından İçe Aktar butonuna tıklayarak bütün ayarları hızlıca kopyalayabilirsiniz.

Counter-Strike 2 (CS2) Sistem Gereksinimleri

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? CS2'de nokta şeklinde crosshair oynanışınızı etkiliyor mu? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.