ÇOMÜ'den Dr. Selen Ayaz, TÜBA-TEKNOFEST'te Birincilik Ödülü Kazandı

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ile teknoloji festivali TEKNOFEST'in ortaklaşa düzenlediği "TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri"nde, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Fen Fakültesi Kimya Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Selen Ayaz, Temel Bilimler kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Ayaz, ÇOMÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Dilgin'in danışmanlığında, TÜBA Asli Üyesi ve FRSC Üyesi olan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Öğretim Üyesi Prof. Dr. Reşat Apak'ın eş danışmanlığında "Karbon Noktaları ile Nitroaromatik ve Peroksit Tipi Enerjetik Maddelerin Moleküler Spektroskopik Tayini" başlıklı doktora teziyle "TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri"nde Temel Bilimler alanında birincilik ödülü kazandı.

Ayaz'a ödülü, 17-21 Eylül 2025 tarihlerinde İstanbul'da yapılacak TEKNOFEST'te takdim edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, bu başarının üniversitenin bilimsel mükemmeliyetçilik misyonunun bir göstergesi olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye'nin en saygın bilim ödüllerinden biri olan TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri'nde öğrencimizin zirveye çıkması, hem üniversitemiz hem de şehrimiz için büyük bir onur kaynağıdır. Dr. Selen Ayaz'ı tebrik ediyor, kendisinin ve danışman hocalarının özverili çalışmalarından dolayı gurur duyuyoruz. Bu başarı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin genç bilim insanlarını destekleme, araştırma altyapısını güçlendirme ve bilime yön veren projeler üretme kararlılığının bir kanıtıdır. Üniversite olarak, Türkiye'nin bilimsel ve teknolojik geleceğine katkı sağlamaya devam edeceğiz."