Zoom, Trendyol... İnternette yeni bir Cloudflare kesintisi yaşanıyor

İnternette Cloudflare kaynaklı yeni bir kesinti dalgası yaşanıyor.

Kesintileri takip eden Downdetector'a göre dünya genelinde Zoom, e-ticaret sitelerine altyapı servisi sağlayan Shopify, Amazon Web Services (AWS) ve LinkedIn dahil çok sayıda servise erişim problemleri yaşanıyor.

Türkiye'deki internet kullanıcıları Trendyol ve Sahibinden gibi popüler e-ticaret sitelerine erişimde sorun yaşadıklarını bildiriyor.

Cloudflare sorunu gidermek için bir çözümün devreye alındığını ve sonucun izlendiğini açıkladı.

Downdetector'a göre 5 Aralık'ta Cloudflare ile ilgili binlerce kesinti bildirimi yapıldı.

Son olarak iki hafta önce Cloudflare kesintisi nedeniyle dünya genelinde internete erişimde geniş çaplı bir kesinti yaşandı.

Cloudlfare internet siteleri için siber güvenlik ve altyapı hizmetleri sağlıyor.

Kesintileri takip eden Downdetector'a göre Google, Facebook, X, OpenAI, Spotify ve Amazon Web Services gibi çok sayıda popüler internet servisi sorundan etkilendi.

18 Kasım sabahından itibaren sosyal medya platformu X'e erişimle ilgili binlerce bildirim yapılmıştı.