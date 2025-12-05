Haberler

Zoom, Trendyol... İnternette yeni bir Cloudflare kesintisi yaşanıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cloudflare nedeniyle dünya genelinde birçok popüler çevrimiçi hizmete erişimde sorunlar yaşanıyor. Türkiye'deki kullanıcılar ise Trendyol ve Sahibinden gibi e-ticaret sitelerinde kesintiler bildiriyor. Cloudflare, sorunu çözmek için çalışma yürütüyor.

İnternette Cloudflare kaynaklı yeni bir kesinti dalgası yaşanıyor.

Kesintileri takip eden Downdetector'a göre dünya genelinde Zoom, e-ticaret sitelerine altyapı servisi sağlayan Shopify, Amazon Web Services (AWS) ve LinkedIn dahil çok sayıda servise erişim problemleri yaşanıyor.

Türkiye'deki internet kullanıcıları Trendyol ve Sahibinden gibi popüler e-ticaret sitelerine erişimde sorun yaşadıklarını bildiriyor.

Cloudflare sorunu gidermek için bir çözümün devreye alındığını ve sonucun izlendiğini açıkladı.

Downdetector'a göre 5 Aralık'ta Cloudflare ile ilgili binlerce kesinti bildirimi yapıldı.

Son olarak iki hafta önce Cloudflare kesintisi nedeniyle dünya genelinde internete erişimde geniş çaplı bir kesinti yaşandı.

Cloudlfare internet siteleri için siber güvenlik ve altyapı hizmetleri sağlıyor.

Kesintileri takip eden Downdetector'a göre Google, Facebook, X, OpenAI, Spotify ve Amazon Web Services gibi çok sayıda popüler internet servisi sorundan etkilendi.

18 Kasım sabahından itibaren sosyal medya platformu X'e erişimle ilgili binlerce bildirim yapılmıştı.

BBC
Bahis operasyonunda 46 kişinin isimleri netleşti! 9'u Süper Lig'de oynuyor

Bahis operasyonunda 46 kişinin adı netleşti! 9'u Süper Lig'de oynuyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat'a yol göründü

Bu oturuşun bedeli ağır oldu
Serdar Ortaç'ın son hali hayranlarını kahretti

Son hali hayranlarını kahretti
Dev firmanın elektrikli aracı kazada ikiye bölündü

Dev firmanın elektrikli aracı ikiye bölündü, dünya ayağa kalktı
Azerbaycan, Eurovision 2026'ya katılacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu

Eurovision'da İsrail krizi! Azerbaycan büyük hayal kırıklığı yarattı
Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat'a yol göründü

Bu oturuşun bedeli ağır oldu
Babasının gözü önünde oğlunu vurdu! Kan donduran anlar kamerada

Babasının gözü önünde oğlunu vurdu
Ahmet Çakar ve eşi bahis soruşturmasında gözaltına alındı

Ahmet Çakar ve eşi gözaltında! İşte çok konuşulacak gerekçe
Türkiye'nin dev sigorta şirketine kayyum

Türkiye'nin dev sigorta şirketine kayyum! Suçlamalar hayli ağır
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
3 çocuğu, 5 torunu var! 62 yaşında askere çağırıldı

3 çocuğu 5 torunu var! 62 yaşında askere çağırıldı
Tartıştığı hemşire sonu mu oldu? Kan donduran iddia

Tartıştığı hemşire sonu mu oldu?
Aynı ayakkabının Türkiye ile Yunanistan'daki fiyatı arasında dağlar kadar fark var

Türkiye ile Yunanistan'daki fiyatı arasında dağlar kadar fark var
Diş çekiminde ölen Deniz'in doktoru konuştu; Kendimi kullanılmış hissediyorum

Ölen Deniz'in doktoru konuştu; Kendimi kullanılmış hissediyorum
title