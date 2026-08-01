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Cizre Kaymakamı Baycar’a TEKNOFEST Drone Şampiyonası bilgilendirmesi

Cizre Kaymakamı Baycar’a TEKNOFEST Drone Şampiyonası bilgilendirmesi
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Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Şırnak İl Sorumlusu Rukiye Asan, 8-9 Ağustos tarihlerinde Şırnak’ta ev sahipliği yapılacak olan TEKNOFEST Drone Şampiyonası kapsamında Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar ile biraraya geldi.

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Şırnak İl Sorumlusu Rukiye Asan, 8-9 Ağustos tarihlerinde Şırnak'ta ev sahipliği yapılacak olan TEKNOFEST Drone Şampiyonası kapsamında Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar ile biraraya geldi.

Şırnak'ta gerçekleştirilecek dev organizasyon öncesinde kentteki kurum ziyaretleri ve hazırlık çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Bu kapsamda T3 Vakfı Şırnak İl Sorumlusu Rukiye Asan, Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar'ı makamında ziyaret ederek 8-9 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek TEKNOFEST Drone Şampiyonası hakkında bilgilendirmede bulundu. Ziyarette organizasyonun detayları, yürütülen hazırlıklar ve Cizre'deki gençlerin etkinliğe katılımı konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Drone yarışmasının gençlere büyük bir ilham kaynağı olacağını ve Şornak'a renk katacağını belirten Baycar, gençleri teknoloji ve bilimle buluşturan her türlü projeyi desteklediklerini ifade etti. Şırnak'ın bu tür ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmasının gurur verici olduğunu belirten Kaymakam Baycar, TEKNOFEST Drone Şampiyonası'nın bölge gençliğinin ufkunu açacağını söyleyerek T3 Vakfı ekibine çalışmalarında başarılar diledi.

T3 Vakfı İl Sorumlusu Rukiye Asan ise kabulünden ve desteklerinden dolayı Kaymakam Baycar'a teşekkür ederek, Şırnak'taki heyecanı en üst seviyeye çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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