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Çivrilli öğrencilerin roketi başarılı bir uçuş gerçekleştirdi

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Çivrilli öğrencilerin roketi başarılı bir uçuş gerçekleştirdi
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Çivril Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) bünyesinde faaliyet gösteren ULGEN Roket Takımı, TEKNOFEST 2026 ROKET Yarışması’nda önemli bir başarıya imza attı.

Çivril Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) bünyesinde faaliyet gösteren ULGEN Roket Takımı, TEKNOFEST 2026 ROKET Yarışması'nda önemli bir başarıya imza attı. Lise A1 kategorisinde 1.026 takım arasından ilk 25'e giren ekip, Aksaray'da gerçekleştirilen final atışında başarılı bir uçuş gerçekleştirdi.

Havacılık, uzay ve roket teknolojileri alanında çalışmalarını sürdüren Çivril BİLSEM öğrencilerinden oluşan ULGEN Roket Takımı, TEKNOFEST 2026 ROKET Yarışması'nda gösterdiği performansla finale yükseldi. Yarışmanın Lise A1 kategorisinde 1.026 takım arasından ilk 25'e kalmayı başaran ULGEN Roket Takımı, bu sonuçla TEKNOFEST finallerinde mücadele etme hakkı kazandı. Çivril'de başlayan hazırlık sürecinin ardından ekip, final için Aksaray'daki atış alanına gitti. Burada gerçekleştirilen roket atışında başarılı bir uçuş gerçekleştiren takım, uzun süren hazırlık ve teknik çalışmalarının karşılığını sahada aldı.

Denizli'yi temsil eden takım oldu

ULGEN Roket Takımı, TEKNOFEST 2026 finallerinde Denizli'yi temsil eden ekip olarak da dikkat çekti. Çivril BİLSEM öğrencilerinin ortaya koyduğu proje, ilçenin teknoloji ve bilim alanındaki çalışmalarını da ön plana çıkardı. Roketin hazırlanmasından teknik kontrollerine ve final atışına kadar geçen süreçte öğrenciler ile danışman öğretmenler birlikte çalışma yürüttü.

Başarılı atışın ardından Çivril BİLSEM tarafından takımda yer alan öğrenciler ve danışman öğretmenler tebrik edildi. BİLSEM tarafından yapılan değerlendirmede, "Emeği geçen tüm öğrencilerimizi, danışman öğretmenimiz Ali Rıza Demirağ ve bizlere inanan herkesi yürekten tebrik ederiz" ifadelerine yer verildi.

ULGEN Roket Takımının TEKNOFEST 2026 Roket Yarışmasındaki başarısı, Çivril'in yanı sıra Denizli'nin gençlerinin bilim, teknoloji ve mühendislik alanındaki çalışmalarının da önemli bir örneği oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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