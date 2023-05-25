Çinli markalar Display Week 2023'te güçlü bir yer edindi

Çinli BOE Teknoloji Grubu, ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen Display Week 2023'te yüksek teknolojili ürünlerini sergiledi. Fuarda, 110 inçlik 16K UHD ekran ve 10 inçlik 8K LCD ekran gibi ürünler tanıtıldı. Çinli şirketlerin yoğun katılımı, Çin'in gücünü ve etkisini gösterdi.

Çinli markalar, ABD'nin Los Angeles kentinde devam eden dünyanın önde gelen görüntüleme sektörü fuarı olan Display Week 2023'te güçlü bir yer edindi.

Dünyanın en büyük yarı iletken görüntüleme teknolojisi üreticilerinden biri ve aynı zamanda Nesnelerin İnterneti (IoT) şirketi olan BOE Teknoloji Grubu, fuarda bir dizi son teknoloji ürününü sundu.

BOE'nin yeni piyasaya sürdüğü, yüksek şarjlı taşıyıcı mobilitesine ve ultra yüksek çözünürlüğe sahip 110 inçlik 16K UHD ekranı çok sayıda ziyaretçiyi kendine çekti.

BOE'nin 3 boyutlu baskı için özel olarak tasarladığı 10 inçlik 8K LCD ekranı "Yılın Ekranı" seçildi.

SES (Çince): CHEN YANSHUN, BOE Başkanı:

"Katılımcıların yüzde 30 ila 40'ından fazlası Çinli şirketlerden oluşuyor. Bu da Çin'in gücünü ve etkisini tam olarak ortaya koyuyor."

Artırılmış Gerçeklik (AR), Sanal Gerçeklik (VR), otomobil teknolojisi, organik LED (OLED), mikro OLED ve mikro ekranlardan; giyilebilir cihazlar, dijital tabelalar ve e-kağıtlara kadar geniş bir yelpazeye sahip Display Week, küresel elektronik görüntüleme ve görsel bilişim teknolojileri endüstrilerindeki en son ve en büyük teknoloji ve gelişmeleri sergiliyor.

Fuar, 21-26 Mayıs tarihleri arasında Society for Information Display tarafından düzenleniyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Los Angeles'tan bildiriyor.(XHTV)