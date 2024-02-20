Çinli akıllı telefon üreticisi Meizu, akıllı telefon üretimini bıraktı

Çinli akıllı telefon üreticisi Meizu, sektörden çekiliyor. Bugün resmi açıklamayı yapan şirket resmen akıllı telefon üretimini bıraktığını açıkladı. Peki Meizu bundan sonra ne yapacak? İşte akıllı telefon pazarında istediğini elde edemeyen Meizu'nun yeni yol haritası.

Meizu artık yapay zeka alanında yatırımlar yapacak!

Yıllardır akıllı telefon pazarında üretim yapan Meizu, 2022'de Geely bünyesine geçmişti. Yaklaşık iki yıldır yine akıllı telefon kanadından ilerlemeye çalışan Meizu, bir türlü istediği başarıyı elde edemedi. Son dönemde Meizu 20, 21 gibi amiral gemisi modelleri ile duyulan şirket, satış anlamında beklediğini alamadı. ve son olarak bugün gelen açıklama ile Çinli şirket akıllı telefon pazarından çekildiğini açıkladı.

Kullanıcıların akıllı telefon yenileme sürelerinin epey uzun olduğunu öne süren Meizu Yönetim Kurulu Başkanı, bu nedenle pazara üretim yapmanın mantıklı olmadığını dile getirdi. Ortalama 51 ay gibi bir sürede cihazların yenilendiğini bildiren Yönetim Kurulu Başkanı Shen Ziyu, artık yazılım gibi alanların daha mantıklı olduğunu düşünüyor.

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Bu ve bunun gibi birçok nedenle akıllı telefon üretimini tamamen bırakan Meizu, artık yapay zeka, yazılım ve işletim sistemi tarafında çalışmalar yapacak. Yapay zeka çağına uygun yeni bir işletim sistemini 2024 yılında piyasaya süreceğini bildiren şirket, mevcut ekiplerini terminal cihazları üzerinde çalışacak şekilde yeniden yapılandıracak.

Peki mevcut cihazlara destekler devam edecek mi?

Piyasada hali hazırda birçok ürünü bulunan Meizu, tabiki bir anda piyasadan kaybolamıyor. Onarım ihtiyacı olan cihazlar için Çin'de destek vermeye devam edecek olan şirket, diğer ülkeler için şimdilik bir açıklama yapmadı. Ancak böylesine köklü bir şirketin kullanıcılarını mağdur etmeyeceği de aşikar.

Siz Meizu'nun yeni kararı hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.