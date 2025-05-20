Çin Uzay İstasyonu'nda Yeni Bir Mikroorganizma Varyantı Keşfedildi

Çin Uzay İstasyonu'nda Yeni Bir Mikroorganizma Varyantı Keşfedildi
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Çin'in Tiengong Uzay İstasyonu'nda, 'niallia tiangongensis' adı verilen yeni bir mikrop türü keşfedildi. Araştırmacılar, bu mikroorganizmanın ekstrem uzay koşullarına uyum sağladığını ve yeryüzündeki benzerlerinden farklılaştığını bildirdi.

Çin'in Dünya yörüngesinde kurduğu Tiengong Uzay İstasyonu'nda, bilinen bir mikroorganizmanın varyantı olan yeni bir mikrobun keşfedildiği bildirildi.

Çinli bilim insanları, yeni mikrobun keşfine ilişkin bulguları, International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology dergisinde yayımladı.

Kasım 2022-Haziran 2023 tarihlerinde uzay istasyonunda görev yapan Şıncou-15 taykonot ekibinin modüllerin yüzeyinden topladığı numuneleri inceleyen araştırmacılar, "cyto bacillaceae" ailesinden "niallia" türüne ait bir mikrop keşfetti.

Araştırmacılar, söz konusu mikrobun yeryüzündeki en yakın örneklerinden farklılaştığı, bunun istasyonda evrimleşen yeni bir varyant olduğu sonucuna vardı.

Yeni mikroba, uzay istasyonunun Çince ismini içeren "niallia tiangongensis" adı verildi.

Ekstrem uzay koşullarına uyum kabiliyeti

Mikrobun, ekstrem uzay koşullarına uyum kabiliyeti geliştirdiğine işaret eden araştırmacılar, oksidatif stresle ve ters radyasyon hasarıyla daha iyi başa çıktığının gözlendiğini aktardı.

Araştırmacılar, mikrobun hayatta kalma mekanizmalarının anlaşılmasının mikropların kontrolü için kesin ve hedefe yönelik stratejilerin geliştirilmesine yardımcı olacağı, bunun uzay teknolojisinden tarıma ve ilaç sanayine kadar farklı sektörlerde kullanılabileceğini vurguladı.

Mikroorganizmaların uzayda hayatta kalmasının mikro yer çekimi, radyasyon ve izolasyon faktörlerinin karmaşık bir etkileşimine bağlı olduğunu kaydeden araştırmacılar, uzun dönemli uzay görevleri sırasında ortaya çıkan mikroorganizmaları anlamanın, taykonotların sağlığı ve uzay araçlarının işlevselliğini korumak açısından hayati olduğuna dikkati çekti.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Teknoloji
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