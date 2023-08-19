Çin'in Tiangong Uzay İstasyonu, Bilimsel Keşifler İçin Yeni Kapılar Açacak

Çin'in yörüngedeki Tiangong uzay istasyonunun gelecekte çok önemli bilimsel keşifler ve yenilikçi başarılar elde etmesi bekleniyor. İstasyonun kozmoloji, karanlık madde ve enerji, galaksiler, yıldız oluşumu ve evrimi ile ötegezegenler konusunda çığır açıcı bilimsel keşifler yapması umuluyor. Ayrıca, uzay istasyonunda onarıcı tıp, hassas tıp, ilaç keşfi, memeli üremesi ve beyin bilimine yönelik araştırmalar da yapılacak.

BEİJİNG, 19 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in yörüngedeki Tiangong uzay istasyonunun gelecekte çok önemli bilimsel keşifler ve yenilikçi başarılar elde etmesi bekleniyor.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı Sözcüsü Lin Xiqiang, Cuma günü yaptığı açıklamada Çin'in uzay istasyonunun, 2022'de inşasının tamamlanmasının ardından 10 yıldan fazla sürecek bir uygulama ve geliştirme aşamasına girdiğini söyledi.

Lin, istasyonunun kozmoloji, karanlık madde ve karanlık enerji, galaksiler, aktif galaksi çekirdekleri, Samanyolu Galaksisi ve yakın galaksileri, yıldız oluşumu ve evrimi ile ötegezegenler konusunda çığır açıcı bilimsel keşifler yapmasının umulduğunu dile getirdi.

Lin, uzay istasyonunun sınır bölgesindeki araştırmalarında "evrenin köken ve evrimi, maddenin doğası ve insan türünün uzayda uzun süreli hayatta kalması" konularına odaklandığını kaydetti.

Uzay laboratuvarının aşırı soğuk atom fiziği deney platformunun mutlak sıfıra yakın sıcaklıkta kuantum gazı hazırlayacağını kaydeden sözcü, bunun Dünya üzerinde gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığını belirtti.

Lin, yörüngede kök hücreler, organ çipleri, protein kristalleşmesi ve sentetik biyoloji imalatına yönelik araştırmaların onarıcı tıp, hassas tıp ve ilaç keşfi alanlarında yeni olasılıklara kapı araladığını dile getirdi.

Sözcü, uzay istasyonunda memeli üremesi ve beyin bilimine yönelik yeni cihazların da kurulacağını sözlerine ekledi.