Çin'in 'Shenzhou-20' Uzay Aracı 24 Nisan'da Fırlatılacak
'Shenzhou-20', 24 Nisan Perşembe günü uzaya fırlatılacak; mürettebatı Chen Dong, Chen Zhongrui ve Wang Jie'den oluşuyor. Görev sırasında diğer uzay araçlarıyla etkileşim gerçekleşecek.
ÇİN 'Shenzhou-20' insanlı uzay aracını 24 Nisan Perşembe günü uzaya fırlatmayı hedeflediğini açıkladı.
Çin'in 'Shenzhou-20' insanlı uzay aracını Pekin saatiyle 24 Nisan Perşembe günü saat 17.17'de uzaya fırlatmayı hedeflediği bildirildi. Çin İnsanlı Uzay Mühendisliği Ofisi bugün düzenlenen basın toplantısında, 'Shenzhou-20' insanlı uzay görevi mürettebatının, Chen Dong, Chen Zhongrui ve Wang Jie'den oluştuğunu duyurdu. 'Shenzhou-20'nin yörüngede kalacağı süre zarfında Tianzhou-9 Kargo Uzay Aracı ve Shenzhou-21 insanlı uzay aracını karşılayacağı bildirildi.
Plana göre, Shenzhou-19 mürettebatı, 'Shenzhou-20' mürettebatıyla yörüngede gerçekleştireceği görev devir teslimini tamamladıktan sonra 29 Nisan'da Dongfeng iniş alanına dönecek.
'Shenzhou-20'nin ise gelecek ekim ayında dünyaya dönmesi bekleniyor.