Üye Girişi
Haberler
Güney Kore'de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı! 122 kişi hayatını kaybetti
Yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı! 122 kişi hayatını kaybetti
Güney Kore'de 181 kişiyi taşıyan uçağın kaza anı kamerada
181 kişiyi taşıyan uçağın kaza anı kamerada
Narin davasında karar okunurken sanıklardan çıt çıkmaması dikkat çekti
Karar okunurken duruşma salonunda dikkat çeken görüntü
Yeni Suriye ordusu, PKK/YPG'nin işgal ettiği 2 mahalleye takviye birlikler gönderdi
Türkiye defalarca uyarmıştı! Sınırımızdaki 2 bölge tamamen kuşatıldı

Çin'in 6. nesil savaş uçağı, atmosferi aşıp uzaya çıkabiliyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in 6. nesil yeni savaş uçağının görüntüleri dünya gündeminden düşmüyor. İlk kez perşembe günü havalanan uçağın hipersonik hızlara ulaşabildiği ve son teknoloji gizlilik özelliklerine sahip olduğu öğrenildi. Öte yandan F-35 gibi ABD ve Rus ürünü savaş uçaklarını teknolojik olarak geride bıraktığı konuşulan uçağın atmosferi aşarak uzaya kadar çıkabildiği öne sürüldü.

Çin'in 6. nesil, son teknoloji savaş uçağının ilk uçuşu olduğu düşünülen görüntüler, Perşembe günü sosyal medyada yayıldı. Çin askeri yetkilileri bu iddiaları doğruladı. Üçgene benzer, kuyruksuz bir tasarıma sahip bir uçak, Siçuan eyaletinin güneybatısındaki Çengdu semalarında gündüz vakti uçarken görüntülendi. Paylaşılan videolarda, uçağın beşinci nesil bir J-20 savaş uçağı tarafından eşlik edildiği görüldü.

ABD VE RUSYA'YI GERİ BIRAKTI

Gözlemciler, uçağın son teknolojiye sahip gizlilik ve dayanıklılık özelliklerine sahip olabileceğini öne sürse de, savaş uçağı henüz resmi olarak tanıtılmadı. Yeni nesil uçağın, F-35 gibi ABD ve Rus ürünü savaş uçaklarını teknolojik olarak geride bıraktığı iddia edildi. Uçağın, hipersonik hızlara çıkarak, uzaya kadar çıkabildiği de öne sürüldü.

MAO ZEDONG'UN DOĞUM GÜNÜNDE HAVALANDI

Son teknoloji ürünü uçağın ilk uçuşu, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucusu Mao Zedong'un doğum gününe denk geldi. Birçok Çinli bu uçuşu eski lidere sembolik bir saygı duruşu olarak değerlendirdi.

RAKİPLER GERİDE KALDI

Çinli uzmanlar, ülkenin ilk altıncı nesil hayalet savaş uçağının hipersonik hızlara çıktığı zamanlarda daha da üstün hızlara çıkabildiğini düşünüyor. Çin devlet medyası, uçağın aslında bir "hayalet savaş uçağı" olduğuna dair iddiaları doğruladı. South China Morning Post'a konuşan bir uzman, Çin Ordusu'nun "küresel savaş uçağı standartlarının üzerinde bir uçak" yarattıklarını öne sürdü. Uzmanlar, Bu yeni savaş uçağının ABD'nin F-35 ve Rusya'nın Su-57 uçaklarını teknolojik orada geride bıraktığını iddia etti.

Uçağın Çengdu Uçak Endüstri Grubu tarafından üretildiği düşünülüyor. Bu grup, Çin'in savaş uçağı ve insansız hava aracı üreticilerinden biri. Uçağın, yapay zeka kullanarak uçuş performansını arttırdığını ve manevra kabiliyetini yükselttiği iddia edildi. Gözlemciler, uçağın iniş takımları açık şekilde uçtuğunu kaydetti. Bu, test uçuşlarının erken aşamalarında sıkça görülen bir uygulama.

Çin'in 6. nesil savaş uçağı, atmosferi aşıp uzaya çıkabiliyor
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Teknoloji
img

İşte ömür boyu ceza alan Narin'in katillerinin son sözleri
img

Aziz Yıldırım'dan taraftarı heyecandan uyutmayacak hamle
img

Hakimi ikna etmek için mahkeme salonunda başörtüsünü çıkardı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş, başkanını seçiyor: Hüseyin Yücel mi, Serdal Adalı mı?
Beşiktaş, başkanını seçiyor
Dünya satrancının 1 numaralı ismi kot giydiği için turnuvadan kovuldu
Dünyanın 1 numarası kot giydiği için kovuldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Çalışan başı 2500 TL'ye kadar ödeme yapılacak
Erdoğan, müjdeyi verdi: Kişi başı 2500 lira ödeme yapacağız
İşte ağırlaştırılmış müebbet alan Narin'in katillerinin son sözleri
İşte ömür boyu ceza alan Narin'in katillerinin son sözleri
Bomba iddia: Vinicius Junior, futbol tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir imza attı
Futbol tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir imza attı
Ürünlerin fiyatını düşüren zincir marketten mide bulandıran oyun
Zincir marketten mide bulandıran oyun

Son Dakika Haberleri

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 28 ARALIK | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? Az önce deprem mi oldu? 28 Aralık en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD YURT DIŞI HARÇ PULU FİYATI 2025 | Yurt dışı harç pulu ne kadar, kaç TL? CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? Arzum Kuruçalı kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Enis Destan'ın nişanlısı kim? Enis Destan annesi ne dedi, kimdir? Enis Destan nişanlısı Arzum Kuruçalı kim, kaç yaşında? MASTERCHEF 2. CEKETİ KAZANAN | MasterChef'te ilk 4'e giren ikinci yarışmacı kim? Masterchef 28 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kelebeğin Rüyası nerede çekildi, gerçek mi? Kelebeğin Rüyası konusu nedir, oyuncuları kimler? Yabani 50. bölüm tek parça izle! Yabani full HD bölüm izle! Yabani son bölüm neler oldu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.