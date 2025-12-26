Haberler

Çin'in 6. nesil hayalet uçağı ilk testi geçti

Güncelleme:
Çin'in 6. nesil hayalet uçağı olarak anılan J-36, üçüncü prototip olduğu değerlendirilen yeni test uçuşuyla yeniden gündeme geldi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde prototipte tasarım revizyonları dikkat çekerken, analistler programın hızlı şekilde ilerlediğine işaret ediyor.

Çin'in "6. nesil" hayalet savaş uçağı olarak anılan J-36 ile ilgili yeni görüntüler ve analizler, programın hızlı prototip güncellemeleriyle ilerlediğine işaret ediyor.

Savunma çevrelerinde "üçüncü prototipin ilk uçuşu" olarak yorumlanan son test uçuşlarının, sosyal medyaya yansıyan videolarla gündeme geldiği belirtiliyor.

TASARIM DİKKAT ÇEKİYOR

Paylaşılan görüntülerde J-36'nın kuyruksuz (tailless) geniş delta gövde formu ve düşük görünürlük odaklı tasarım hatları dikkat çekiyor. Bazı kaynaklar, uçağın uzun menzil ve yüksek taşıma kapasitesi hedefiyle "ağır sınıf" bir platform olabileceğini değerlendiriyor.

ÇİN'E BÜYÜK GÜÇ KATACAK

Çin yönetimi programın teknik detaylarına ilişkin resmi bir açıklama yapmazken, J-36'nın hava üstünlüğü, uzun menzilli taarruz ve insansız sistemlerle "takım" operasyonu gibi rollere hazırlanabileceği öne sürülüyor. Yeni test uçuşlarının, Çin'in 6. nesil yarışında "saha temposunu" artırdığı değerlendirmeleri de öne çıkıyor.

Erdem Aksoy
Haberler.com - Teknoloji
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHalit:

çin abd yi zaten geçti tur bindirmek üzere

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıabdulkadirmaktele:

bizde günlerce Kaan uçak yaptık uçurduk diye üvündük meğer motor aksamı ABD den geliyormuş zaten ABD verseydi seni F 35 proğramından çıkarmazdı kendi MİLLİ uçak böyle Çin gibi olur Allah tan dilerim yakın zamanda bizim KAAN TAM Milli bir uçak olarak uçsun

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

