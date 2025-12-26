Çin'in 6. nesil hayalet uçağı ilk testi geçti

Çin'in "6. nesil" hayalet savaş uçağı olarak anılan J-36 ile ilgili yeni görüntüler ve analizler, programın hızlı prototip güncellemeleriyle ilerlediğine işaret ediyor.

Savunma çevrelerinde "üçüncü prototipin ilk uçuşu" olarak yorumlanan son test uçuşlarının, sosyal medyaya yansıyan videolarla gündeme geldiği belirtiliyor.

TASARIM DİKKAT ÇEKİYOR

Paylaşılan görüntülerde J-36'nın kuyruksuz (tailless) geniş delta gövde formu ve düşük görünürlük odaklı tasarım hatları dikkat çekiyor. Bazı kaynaklar, uçağın uzun menzil ve yüksek taşıma kapasitesi hedefiyle "ağır sınıf" bir platform olabileceğini değerlendiriyor.

ÇİN'E BÜYÜK GÜÇ KATACAK

Çin yönetimi programın teknik detaylarına ilişkin resmi bir açıklama yapmazken, J-36'nın hava üstünlüğü, uzun menzilli taarruz ve insansız sistemlerle "takım" operasyonu gibi rollere hazırlanabileceği öne sürülüyor. Yeni test uçuşlarının, Çin'in 6. nesil yarışında "saha temposunu" artırdığı değerlendirmeleri de öne çıkıyor.