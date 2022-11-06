Çin, drone ordusu kuruyor! İşte yeni silah

Çin'de düzenlenecek Zhuhai Hava Fuarı 2022 öncesinde birçok teknoloji ön plana çıkıyor. Ancak 18 adete kadar drone fırlatabilen yeni bir araç tasarımı, fuardan önce damgasını vurdu. Çin'in 2020'de test ettiği silahlandırılmış drone sistemlerini akıllara getirdi. İşte Asya ülkesinden yeni sürü drone fırlatıcısı.

Çin, sürü drone fırlatıcısı ile endişe yarattı

CCTV Çin devlet televizyonu tarafından aktarılan habere göre yeni araç, drone swarm system (sürü drone sistemi) olarak adlandırılıyor. China Ordnance Equipment Group'un (COEG) ürettiği fırlatıcı, aynı anda 18'e kadar drone'un uçurulmasına izin veriyor.

Çin devletine ait olan COEG, yerli ve uluslararası müşteriler için bu aracı sunabileceğini söylüyor. Fırlatıcıda yer alan droneların özelliği bilinmese de, Rusya'nın Ukrayna'da kullandığı kamikaze dronelarıyla eş değer olduğu belirtildi.

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Drone sürü sistemi fırlatıcısı birçok farklı kullaım senaryosuna sahip olabilir. Bazı kaynaklar, bu drone'ların saldırı veya istihbarat toplama yöntemi olarak kullanılabileceğine dikkat çekti. Ayrıca hassas saldırılar veya sürü saldırıları için de tercih edilebileceği aktarıldı.

COEG'in açıklamasına göre sistem, hafif ve manevra kabiliyeti yüksek bir gezici mühimmat fırlatıcısı olarak tasarlandı. Mühimmat (veya drone), kolayca yerleştirilebilir/çıkarılabilir fırlatma kutulara sahip. Ayrıca sistemde algılama veya navigasyon için kullanılabilecek bazı sensörler de yer alıyor.

Sürü droneların yeteneklerinin şimdilik gizli tutulduğunu belirtmekte fayda var. COEG, keşif ve istihbarattan bahsetse de, videoda daha fazlasını yapabileceğini gösteren bazı işaretler bulunuyor. Örneğin drone, burun kısmında yer alan gimbal sayesinde uzak noktalarda video kaydı gerçekleştirebilir.

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