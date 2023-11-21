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Çin'de Yeni Enerjili Araç Sektörü Hızla Gelişiyor

21 Kasım 2023 20:02 , Son Güncelleme: 20:04 Teknoloji Haberleri Abone Ol

Wenzhou kentindeki NEV şarj istasyonları ve yeni enerjili araçlar hakkında görüntüler. Kentte 220.000'den fazla NEV ve 134.000 şarj tesisi bulunuyor. Dongtou ilçesi ise şarj ünitelerinin araç sayısından daha fazla olduğu ilk ilçe.