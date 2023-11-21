Çin'de Yeni Enerjili Araç Sektörü Hızla Gelişiyor
Wenzhou kentindeki NEV şarj istasyonları ve yeni enerjili araçlar hakkında görüntüler. Kentte 220.000'den fazla NEV ve 134.000 şarj tesisi bulunuyor. Dongtou ilçesi ise şarj ünitelerinin araç sayısından daha fazla olduğu ilk ilçe.
1. Wenzhou kentinden çeşitli görüntüler
2. Kentteki NEV şarj istasyonlarından çeşitli görüntüler
Çin'de yeni enerjili araç sektörü hızla gelişiyor.
Wenzhou, ülkenin doğusunda yer alan müreffeh bir kent.
Kentte 220.000'den fazla yeni enerjili araç (NEV) ile kamuya ait ve özel 134.000 şarj tesisi bulunuyor.
Fakat şarj üniteleri genelde AVM'lerin yanında, turistik noktalarda ve dinlenme tesislerinde bulunuyor.
Kırsal bölgelerde şarj ünitelerine nadiren rastlanıyor.
Wenzhou kentinin Dongtou ilçesinde ise durum farklı.
Dongtou, kendisine bağlı 65 köy ve bölgenin hepsinde şarj ünitesi bulunduran ilk ilçe olma özelliğini taşıyor.
Şarj ünitelerinin araç sayısına oranı ise 1,88/1.
Haliyle, araç sayısından daha fazla şarj ünitesinin bulunduğu yerlere rastlamak mümkün.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Wenzhou'dan bildiriyor.(XHTV)