2015 yılında kullanıma sunulan Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi veya kısa adıyla CİMER, vatandaşların doğrudan Cumhurbaşkanlığı ile iletişime geçmesine imkan tanıyor. Yurttaşlar, bu platform ile talep, ihbar ve şikayetlerini iletebilir. Peki CİMER üzerinden şikayet etme nasıl yapılır? Bu içeriğimizde adım adım anlatacağız.

CİMER üzerinden şikayet etme nasıl yapılır? (Adım adım)

CİMER, herhangi bir kısıtlama olmadan tüm yurttaşların yararlanabileceği bir hizmet. Vatandaşlık bilgileri ile sisteme giriş yapılabilir, talepler takip edilebilir veya yeni bir talepte bulunulabilir. Kullanması bir hayli kolay.

CİMER üzerinden yaptığınız şikayetler ilk olarak Cumhurbaşkanlığı, akabinde ilgili kuruma iletilir. Örnek vermek gerekirse mahallenizin elektrik altyapısında bir problem varsa ve bunun için şikayette bulunduysanız bu şikayet öncelikle Cumhurbaşkanlığı Merkezi, akabinde bölgenize hizmet veren enerji şirketine gönderilir. Peki CİMER üzerinden şikayette bulunma nasıl yapılır?

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1. Adım: CİMER Sistemine Giriş Yapın

CİMER üzerinden şikayet etme için öncelikle buraya tıklayarak veya arama çubuğu üzerinden www.cimer.gov.tr adresine ulaşmalısınız. Web sayfasındaki form üzerinden "BAŞVURU YAP" butonuna tıklayın. Eğer e-Devlet hesabınız varsa bu hesap aracılığıyla hızlıca giriş yapabilirsiniz.

Eğer e-Devlet hesabınız yoksa vatandaşlık bilgileriniz aracılığıyla giriş yapmanız gerekiyor. Bunun için "T.C. Kimlik Numarası", "Adınız", "Soyadınız", "Doğum Tarihiniz", "Kimlik Seri No", eğer kimliğiniz eskiyse "Eski Kimlik" seçeneğini seçip "Kimlik Sıra No" ve "Cep telefonu numaranız" alanlarını doldurun.

Son olarak "KVKK Metni" seçeneğini işaretleyin ve sonrasında "Onay kodu gönder" butonuna tıklayın. Telefonunuza girişi doğrulamak için kod bir içeren mesaj gönderilecek. Gelen kodu web sayfasındaki metin kutusuna girdikten sonra "Devam Et" butonuna tıklayın.

2. Adım: Kimlik Bilgileri

Sisteme giriş yaptıktan sonra Kimlik Bilgileri bölümü üzerinden öncelikle talep sebepleri arasından "Şikayet" seçeneğini işaretleyin. Akabinde metin kutularında boş alanları doldurup, ilgili bilgileri okuyup doğru olduğundan emin olun.

Eğer bilgiler güncel değilse, "Mernis Bilgilerimi Güncelle" butonuna tıklayabilirsiniz. Bilgilerin doğru olduğundan emin olduktan sonra "İleri" butonuna tıklayabilirsiniz.

"CİMER üzerinden şikayet etme nasıl yapılır?" cevabının devamı için sıradaki sayfaya geçebilirsiniz.