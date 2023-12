Haberler ›› Teknoloji ›› Christopher Judge, Call of Duty: Modern Warfare 3'e Gönderme Yaptı

Christopher Judge, Call of Duty: Modern Warfare 3'e Gönderme Yaptı

9 Aralık 2023 13:11 Son Güncelleme: 13:12 Abone Ol

God of War serisindeki Kratos rolüyle tanınan Christopher Judge, The Game Awards 2023 töreninde Call of Duty: Modern Warfare 3'ün hikaye moduna şakayla karışık bir gönderme yaptı. Konuşması 8 dakika süren Judge, esprili bir şekilde konuşmasının bu yılki Call of Duty hikaye modu süresinden daha uzun olduğunu belirtti.