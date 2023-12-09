Christopher Judge, Call of Duty: Modern Warfare 3'e Gönderme Yaptı

God of War serisindeki Kratos rolüyle tanınan Christopher Judge, The Game Awards 2023 töreninde Call of Duty: Modern Warfare 3'ün hikaye moduna şakayla karışık bir gönderme yaptı. Konuşması 8 dakika süren Judge, esprili bir şekilde konuşmasının bu yılki Call of Duty hikaye modu süresinden daha uzun olduğunu belirtti.

The Game Awards 2023 töreni sırasında, God of War serisindeki Kratos rolüyle tanınan Christopher Judge, bir ödül sunarken Call of Duty: Modern Warfare 3'ün hikaye moduna şakayla karışık bir gönderme yaptı.

Kratos 'u canlandıran Christopher Judge'ın konuşması 8 dakika sürmüştü

Bir önceki yıl sekiz dakika süren konuşmasıyla En İyi Performans ödülünü kazanan aktör, esprili bir şekilde konuşmasının bu yılki Call of Duty hikaye modu süresinden daha uzun olduğunu belirtti.

Judge, sahnede neşeli bir tavırla, "Burada durup uzun konuşmalar yapmayacağım. Senaryoya sadık kalacağım. Geçen yılki gibi sekiz dakikalık bir konuşma olmayacak. Ama eğlenceli bir gerçek: konuşmam bu yılki Call of Duty hikayesinden daha uzundu" dedi.

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Bu yorum doğrudan Modern Warfare 3'ün piyasaya çıktığında karışık eleştirilerle karşılanan nispeten kısa ve tartışmalı dört ila beş saatlik senaryosu nedeniyle karşılaştığı eleştirilere atıfta bulunuyordu.

Modern Warfare 3'ün tek oyunculu moduna yönelik eleştiriler, kısalığının ötesine geçerek, sığ yazım, dolgu içeriği ve oyuncuları önceden belirlenmiş senaryodan saptıkları için cezalandıran katı hedeflerle ilgili endişeleri de kapsıyordu. Judge'ın şakası, senaryo modunun yetersiz deneyiminde kusur bulan oyun topluluğunun duygularını yansıtıyor.

Seyircilerden gelen alkış ve kahkahaların ardından Judge, "Asla çalışmayacağım bir şirket daha" diyerek şakasına bir katman daha ekledi ve görünüşe göre oyunun yayıncısı Activision'a ince bir gönderme yaptı. Bu ek açıklama, şirketin uygulamalarından potansiyel bir memnuniyetsizlik ya da anlaşmazlık olduğunu ima ederek, aktörün Activision ile işbirliğinden uzak durma tercihini pekiştirdi.

Bu eğlenceli şakalaşmanın ortasında Sony Santa Monica, God of War: Ragnarok için 12 Aralık'ta hem PS4 hem de PS5 oyuncuları için yayınlanacak ücretsiz DLC'yi duyurma fırsatını yakaladı. Valhalla DLC'si, roguelike formatında, sürü modları ve boss rush'ları da dahil olmak üzere yeni savaş zorlukları sunuyor.