Chery, Yeni Tiggo 9 PHEV Modelini Duyurdu

Dünyanın en büyük otomotiv şirketlerinden Chery, Pekin Uluslararası Otomobil Fuarı (Auto China 2024) kapsamında "yeni enerji, yeni çevre, yeni çağ" teması altında gerçekleştirdiği etkinlikte yeni Tiggo 9 PHEV modelini duyurdu. Önemli teknolojileri barındıran bu plug-in hibrit araç, dikkat çekmeyi başardı. İşte Chery Tiggo 9 PHEV özellikleri…

Chery Tiggo 9 PHEV özellikleri

Markanın sevilen Tiggo ailesinin yeni üyesi olan Tiggo 9 PHEV, dinamik dış hatlar ve sekizgen ızgaralı bir tasarıma sahip. 481 cm uzunluğunda, 192,5 cm genişliğinde ve 174,1 cm yüksekliğinde olan araç önceki model Tiggo 8 Pro'ya daha büyük. Tiggo 9 PHEV modelinin içinde 15,6 inç boyutunda HD ekran bulunduğunu da belirtelim.

Chery Tiggo 9 PHEV, 175 kW (235 HP) güç ile 385 Nm tork üreten 2.0 litrelik turboşarjlı dört silindirli bir motor ve 165 kW (221 HP) gücünde ek bir elektrik motorundan oluşan Süper hibrit DHT sistemi ile yüksek bir sürüş deneyimi sağlıyor. WLTC normlarına göre 100 kilometre başına sadece 5.2 litre yakıt tüketimiyle dikkat çeken araç, 1400 kilometreye varan bir menzile ulaşabiliyor.

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Tiggo 9 PHEV özellikleri şu şekilde sıralandı;

ÖzellikDeğer Araç TipiPlug-in Hibrit Elektrikli Araç (PHEV)Uzunluk4,810 mmGenişlik1,925 mmYükseklik1,741 mmMotor Tipi2.0 Litre Turboşarjlı Dört Silindirli MotorMotor Gücü235 HP (Benzin Motoru) + 221 HP (Elektrik Motoru)Toplam Güç456 HPTork385 Nm (Benzin Motoru)Şanzıman8 Hızlı OtomatikYakıt Tüketimi5.2 litre/100 km (WLTC Döngüsü)Elektrik Motoru221 hpSüper Hibrit SistemDHT SistemiEkran15.6 inç HD EkranKoltuklarÖzel Tasarım 3D Dikişli KoltuklarMenzil1400 km+ (kombine)

Tiggo 9 PHEV, 2024'ün dördüncü çeyreğinde içten yanmalı motorlu versiyonlarıyla birlikte piyasaya sürülecek. Otomobil dünyasında ilgi çeken aracın ülkemizde satılma olasılığı da yüksek. Zira 2023'te duyurulan Chery Tiggo 8 Pro, tanıtıldıktan birkaç ay sonra Türkiye topraklarına adım atmıştı.