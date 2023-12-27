Chery'nin yeni plug-in hibrit sedan modeli Fengyun A8'in fiyatı açıklandı

Chery'nin yeni plug-in hibrit sedan modeli olan Fengyun A8'in ön satış fiyatları açıklandı. Peki bu yeni otomobil bizlere neler sunuyor? İşte Chery Fengyun A8 teknik özellikleri ve fiyatı…

Yüksek Performanslı Chery Fengyun A8 ile 1,400 km'yi aşan menzil

Bu yıl nisan ayında Shanghai Otomobil Fuarı'nda tanıtılan Arrizo 8 modelinin plug-in hibrit versiyonu Chery Fengyun A8 PHEV sedan modelinin ön satış fiyatı resmi olarak duyuruldu. 18,200 – 21,000 Dolar arasında değişen bir fiyatla satışa sunulacak.

Aracın 3 Ocak 2024 tarihinde piyasaya sürülmesi planlanıyor. Chery, eylül ayında Fengyun serisini özellikle yeni enerji araçlarına odaklanmak amacıyla geri getird, ve önümüzdeki iki yıl içinde 11 model piyasaya sürmeyi planladı.

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İlk model olan Fengyun A8, geniş bir ön ızgaraya, geçiş tipi arka stop lambalarına, gizli egzoz çıkış düzenine ve bir tavan spoilerine sahip. Araç ölçüleri ise; uzunluğu 4780 mm, genişliği 1843 mm, yüksekliği ise 1487 mm ve dingil mesafesi 2790 mm şeklinde. İç mekan, geniş ekranlı merkezi kontrol ekranından oluşan 24.6 inçlik çift ekrana sahip.

Bunun yanı sıra bu çift ekran güçünü Qualcomm Snapdragon 8155 yongasından alıyor. Diğer özellikler arasında 10 hava yastığı, ambiyans aydınlatma, Sony marka ses sistemi, kablosuz telefon şarjı, geniş bir panoramik cam tavan ve adaptif hız kontrolü ile kör nokta izleme özelliklerini destekleyen seviye 2 gelişmiş sürüş yardım sistemi bulunuyor.

Chery'nin Fengyun A8 plug-in hibrit sedan'ın teknik özellikleri

ÖzellikDeğerGövde tipiSedanBoyutlar4780/1843/1487 mmDingil mesafesi2790 mmMotor1.5TGDI hibrit motor ve kalıcı mıknatıslı senkron motorGüç115 kW + 150 kWTork220 Nm + 310 Nm0-100 km/s hızlanma7 saniyeMaksimum hız210 km/sElektrik menzili106 km (WLTC)Toplam menzil1400 km'den fazla (WLTC)Akü kapasitesi18,3 kWhHızlı şarj30%-80%: 19 dakikaFiyat18.200 – 21.000 Dolar

Araç, Chery'nin Kunpeng Super Performance Electric Hybrid C-DM sistemi tarafından desteklenen bir güç aktarma özelliğine sahip. Bu sistem, beşinci nesil ACTECO 1.5TGDI hibrit motoru ve bir kalıcı mıknatıs senkron motoru içeriyor.

Motor, 115 kW ve 220 Nm çıkış sağlarken, elektrik motoru 150 kW ve 310 Nm üretir. Araç, 0-100 km/s hızlanma süresini 7 saniyede tamamlar. 18.3 kWh'lik lityum batarya paketi, WLTC'ye göre 106 km'lik saf elektrikli sürüş menzili ve 1,400 km'yi aşan geniş bir menzil sunar. Hızlı şarjda, pilin %30 ila %80'i 19 dakikada doldurulabilir.