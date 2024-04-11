Chery Auto, Avrupa'daki İlk Üretim Tesisi İçin İspanya'yı Tercih Ediyor

Chery Auto, Avrupa'daki ilk üretim tesisini kurma planlarını açıkladı. Bir süre boyunca Türkiye'ye yatırım yapacağı ve bir otomobil fabrikasıyla anlaşacağı söylenen Chery, üretimlerini İspanya'da yapacağını dile getirdi. Çinli otomotiv devinin Barselona'yı tercih ettiği bildirildi.

Chery Auto Avrupa üretimlerini İspanya'da yapacak

Reuters'ta yer alan bilgilere göre Chery ve İspanyol hükümeti arasındaki müzakereler bu hafta olumlu sonuçlandı. Resmi bir anlaşmanın önümüzdeki günlerde sonuçlandırılması ve Avrupa'daki ilk üretim hattının inşasına başlanması bekleniyor.

Planlanan Chery fabrikası, Barselona'da geçen yıl kapanan ve 1600 kişilik bir istihdam yaratan eski Nissan üretim tesisine inşa edilecek. Üretimin bu bölge yapılmasıyla, istihdamın bir kısmının geri kazanılması hedefleniyor.

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Barselona'nın bulunduğu Katalonya bölgesinden bir heyet kalan ayrıntıları tamamlamak üzere Chery yöneticileriyle görüşecek. Bu kapsamda toplantıların Çin'de yapılacağı ve önümüzdeki haftaya kadar duyurulması bekleniyor.

İspanyol yetkililer tarafından Chery'ye sunulan mali teşvikler açıklanmadı. Ancak Çinli üretici, İspanya'da üreteceği elektrikli araçlar sayesinde AB ülkeleri için planlanan 1,7 milyar euro'luk yardım fonlarından hibe almaya hak kazanacak.

Chery'nin Barselona'da faaliyete geçmesi aynı zamanda Avrupa kıtasındaki elektrikli otomobil yarışını da kızıştıracak. Şirket bu yılın başlarından itibaren Türkiye dahil olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerinde resmi satışa başladı.

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