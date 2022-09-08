Cheetos patili dostlarımıza yuva buluyor

PepsiCo'nun önde gelen atıştırmalık markası Cheetos, sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Hayvan Hakları Federasyonu HAYTAP iş birliği ile yepyeni bir kampanya başlatan Cheetos, yaklaşık 500 hayvanın kalıcı yuvalarını bulmalarına destek oluyor. Proje kapsamında, Türkiye genelinde 37 şehirden toplanan yaklaşık 500 sokak hayvanının bilgileri Cheetos'un resmi web sitesi olan www.cheetos.com.tr adresine yüklendi.

Sahiplenmeyi bekleyen yaklaşık 500 sokak hayvanı Pati Haritası'nda!

Sokaklarda yaşayan dostlarımız için en iyi koşullarda bakıldıkları merkezler bile sıcak bir yuvanın yerini tutmaz. Ancak bu tablonun değişmesi yönünde önemli bir adım atıldı. Sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmek için çalışmalar yürüten, PepsiCo'nun önde gelen atıştırmalık markalarından Cheetos, Hayvan Hakları Federasyonu HAYTAP iş birliğiyle yeni bir proje başlattı. Bu çalışma yaklaşık 500 sokak hayvanını yeni sahipleriyle buluşturmayı hedefliyor.

Hayvanseverler, www.cheetos.com.tr sitesinde bulunan Pati Haritası'na tıklandığında hem bakımevlerinin adreslerini hem de Türkiye genelindeki farklı illerde sahiplenilmeyi bekleyen sokak hayvanları ile ilgili detaylı bilgilere ulaşarak sahiplendirme sürecini başlatabiliyor. Sahiplendirme sürecinin ilk adımı ise iletişim bilgilerini içeren bir form doldurarak başvurularını tamamlamaktan geçiyor. Sahiplenme süreci Cheetos desteğiyle HAYTAP görevlileri tarafından koordine ediliyor ve Cheetos, sıcak bir yuva bulan tüm hayvanların mama ve aşı gibi ilk ihtiyaçlarına destek oluyor.

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Proje kapsamında, HAYTAP işbirliğiyle, 37 şehirdeki merkezlerde bulunan 500 "patili dost"un bilgileri Cheetos web sitesine yüklendi. Sitede bulunan Pati Haritası'na tıklandığında o bölgedeki hayvanların fotoğrafları görülüyor ve hayvan severler patili dostlarını tanıyarak onlara sıcak bir yuva olma yolculuğuna başlayabiliyor. Web sitesindeki harita patili dostların; cinsi, yaşı ve cinsiyeti gibi bilgileri de içeriyor.

Cheetos sahiplendirme projesi konusunda farkındalık yaratabilmek için dört farklı şehirde etkinlikler gerçekleşiyor. İlk olarak Ağustos ayında İstanbul'da gerçekleşen etkinlikte, evcil hayvan sahiplenme yolculuğu Cheetos tarafından kurulan deneyim koridorunda hayvan severlere gösterildi. Sahiplenme sürecinin duygusal boyutunu anlatmak adına keyifli görsellerle interaktif bir alan yaratıldı. Kurulan sahiplendirme standında ise HAYTAP yetkilileri tarafından sahiplenme süreciyle ilgili detaylı bilgiler hayvan severlere aktarıldı. Cheetos sahiplendirme standı önümüzdeki günlerde Bursa, Ankara ve İzmir'de olacak.

Sahiplendirme sürecinin kontrolü HAYTAP tarafından gerçekleştiriliyor…

Proje dahilinde sahiplendirme çalışmalarının takibi Cheetos desteği ve HAYTAP aracılığı ile gerçekleştiriliyor. Yaklaşık bir yıllık bir takip prosedürü uygulanıyor. Sahiplenme başvurusuyla birlikte sahiplenmeyi yapacak kişilerin tanınması, bazı koşul ve şartların sağlanması, bilgilendirme gibi HAYTAP üzerinden sağlanacak bir yıllık takip sözleşmesi düzenleniyor. Bir yıl boyunca HAYTAP tarafından görevlendirilmiş görevliler, sahiplenen hayvanseveri kimi zaman arayarak, kimi zaman ziyaret ederek, sahiplendirilmiş hayvanların sağlıkları ve barınma ortamları hakkında bilgi alma, inceleme ve takip etme faaliyetlerini gerçekleştirecek.

"Patili dostlarımızın refahı için çalışmalarımıza devam edeceğiz"

PepsiCo Türkiye Yiyecek Kategorisi Pazarlama Kıdemli Direktörü Seren Çankırı konuyla ilgili olarak şu açıklamada bulundu: "Hayvanların refahı ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi de bizim sürdürülebilirlik felsefemizin temel koşullarından birini oluşturuyor. Bu kapsamda Cheetos olarak uzun dönemdir kapsamlı projeler gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz dönemde öncelikle Türkiye'de evcil hayvanlara bakış açısını ortaya koyan bir araştırmayı hayata geçirdik.

Ardından sokak hayvanlarının en büyük problemlerinden biri olan sağlıklarını korumak için 7 farklı bölgede ameliyathanelerin kurulmasına destek olduk. Eş zamanlı olarak Türkiye'nin ilk online sevgi haritasını da birlikte hayata geçirdik. Hayvanseverler kendi bulundukları bölgedeki barınaklara bireysel yardımlarını böylelikle gerçekleştirebildiler. Şimdi de HAYTAP işbirliği ile patili dostlarımızın sevgi dolu bir yuvaya kavuşmalarını sağlamayı hedefliyoruz. Hedefimiz 500 dostumuzu yeni yuvalarıyla buluşturabilmek."

"Amaç farkındalığı artırmak, sahiplenmeyi teşvik etmek"

HAYTAP Başkanı Avukat Ahmet Şenpolat ise: "Cheetos iş birliği ile önemli ve anlamlı bir kampanya başlattık. Bu kapsamda 37 ilimizden yaklaşık 500 patili dostumuzun birer yuvaya kavuşmasını hedefliyoruz. Bugün HAYTAP olarak yürüttüğümüz bu mücadelede paydaşlarımızın desteği büyük önem taşıyor.

Cheetos gibi hayvan dostu ve bu konuda bir şeyler yapmaya hazır olan markalar sayesinde hayvan haklarını korumak ve onların yaşam kalitelerini yükseltmek için önemli mesafeler kat ediyoruz. Bu yıl da sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi konusunda farkındalık uyandıran yine güzel bir kampanya başlattık. Sadece barınma, beslenme değil, sevgi de sokak hayvanları için önemli bir temel ihtiyaç, hata en önemli etken diyebiliriz.

Onları yaşama bağlayan, geliştiren ve mutlu eden etken sevgidir. Dolayısıyla hayvan dostlarının bu konuya ilgisini çekmek, onların farkındalıklarını artırmak ve barınaklardaki hayvanlara sahip çıkmaya teşvik etmek istiyoruz. İş dünyasının desteği bizim gibi STK'lar ve elbette patili dostlarımız için çok çok önemli. Çheetos'a bu destek için teşekkür ediyor, Cheetos gibi örneklerin iş dünyamızda çoğalmasını diliyoruz" açıklamasında bulundu.

Cheetos geçen yıl sokak hayvanlarına ameliyathaneler yaptı

Cheetos geçen yıl da HAYTAP iş birliği ile "Patilere desteğin Cheetos şekli" kampanyasını yürüttü. 7 bölgeden 7 ilde hayvan bakımevlerine ameliyathaneler kurulmasını hedefleyen proje Ipsos tarafından gerçekleştirilen "Türkiye'de Sokak Hayvanları ve Evcil Hayvanlar Algısı" başlıklı araştırmanın sonuçlarına göre şekillendirildi.

Kampanyanın önemli bir ayağını da bakımevlerindeki sokak hayvanları için hayvan severler nezdinde farkındalık yaratmak ve onların sahiplendirilmesini kolaylaştırmak oluşturdu. Cheetos buradan hareketle "Cheetos Pati Haritası" adıyla Türkiye'nin ilk hayvan sevgi haritasını oluşturdu. Daha sonra Getir'in iş birliğiyle projeye bir ameliyathane daha ekleyerek ameliyathane sayısını 8'e çıkardı.