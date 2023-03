ChatGPT, Slack'e geliyor! İşleri otomatik yapacak

Sohbet botu Chatgpt, farklı platformlara eklenmeye devam ediyor. Daha önce Microsoft'un Bing tarayıcısına entegre edilen yapay zeka, şimdi de Slack tarafından kullanılacak. İş dünyasında oldukça önemli bir iletişim platformu olan Slack, bu hamle ile iletişimi daha otomatik hale getirmek istiyor.

Slack için ChatGPT botu nasıl kullanılır?

Salesforce'un sahibi olduğu Slack, kullanıcıların meslektaşlarına yanıtlar oluşturmasına yardımcı olması için ChatGPT entegrasyonunu duyurdu. Platform kullanıcıları, artık mesaj yazarken sohbet botunun yardımına başvurabilecek.

Today with @OpenAI we're launching the ChatGPT app for Slack ?? It's a tasty combo: OpenAI's leading language models + Slack's conversational interface for work. ?? Get up to speed fast ?? Instantly find answers ??? Draft messages quickly pic.twitter.com/pyF1dvAXKC — Noah Desai Weiss (@noah_weiss) March 7, 2023

Slack'te ileti dizisindeki üç nokta simgesini tıklayarak, uygulamanın yapay zeka destekli aracını kullanmak mümkün olacak. Bu sayede karşı taraftan gelen mesajlara otomatik yanıtlar sunulabilecek. Yanıtların ne kadar ayrıntılı olacağı veya hatalara eğilimli olup olmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

ChatGPT Slack botu, kullanıcıların çeşitli konularla ilgili yanıtları bulmasına, kanalları veya ileti dizilerini özetlemesine ve iş etkinlikleri hakkında güncellemeler yapmasına yardımcı olacak. Henüz tüm firmalara açılmamış olsa da, şirketler beta süreci için bekleme listesine katılabilir.

Salesforce'un yapay zeka destekli aracı Einstein GPT, bu iş birliğinin bir diğer parçası olacak. Bu araç ise e-posta yazmak, müşterilere yanıt vermek ve pazarlamacılar için hedeflenen içerik oluşturmak gibi işlerde kullanılabilecek.

Bugüne kadar birçok şirket yapay zeka ile olan entegrasyonu artırmaya başladı. Microsoft, Google ve Meta gibi firmalar, ürünlerine yapay zekayı dahil etmeye çalışıyor. ChatGPT destekli Bing, en büyük örneklerden biri.

Peki siz bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi Yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.