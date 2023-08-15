ChatGPT İçin 15 Ücretsiz Kurs!

ChatGPT kullanıcıları için Udemy platformunda ücretsiz olarak sunulan 15 kurs ile ChatGPT'yi daha iyi kullanabilirsiniz. Kurslar arasında proje yazımı, kod yazma, yapay zekayla konuşma, pazarlama, SEO teknikleri ve daha fazlası bulunuyor.

Chatgpt harika bir yapay zeka aracı, ancak sadece onu gerçekten iyi kullanmayı bilenler için. Tamam, bu durum biraz korkutucu zira birçok insanın işini elinden alma potansiyeline sahip. Ancak en azından şu anki kullanış biçiminizle değil.

Daha iyi ChatGPT kullanmak için alabileceğiniz 15 ücretsiz kurs!

ChatGPT istesek de istemesek de hayatlarımızı kolaylaştıran bir teknoloji. İçerisinde 'Bu devirde nasıl para kazanılır?' sorusunu yanıtlayan birçok kurs, şu anda Udemy platformunda ücretsiz bir şekilde kullanıcılara sunulmuş durumda.

Ancak elinizi çabuk tutun zira bu kurslar Ağustos ayına özel olarak ücretsiz durumdalar. İşte Udemy'de ChatGPT üstadı olabileceğiniz 15 ücretsiz kurs:

GPT ile proje yazımını geliştirme kursu

Kod yazmayı 2 kat daha hızlı öğrenebileceğiniz ChatGPT, GitHub, Copilot ve Copilot Labs kursu

ChatGPT'ye sorduğunuz her sorunun yanıtını alabilmek için 'yapay zekayla nasıl konuşulur?' kursu

ChatGPT için en temel bilgileri öğreten kurs

E-ticarette Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri otomasyonu için ChatGPT'yi kullanma kursu

ChatGPT dışında Midjourney, Firefly, Bard, DALL-E, AI Crash gibi diğer yapay zekaları da öğrenebileceğiniz kurs

'Pazarlama için ChatGPT'ye hangi komutlar verilir?' kursu

ChatGPT'yle sosyal medyada yüksek trafik çeken içerik üretimi kursu

'ChatGPT'yle SEO tekniklerine uygun içerik nasıl üretilir?' kursu

'ChatGPT'ye sizin yazı stilinizle nasıl blog yazdırılır?' kursu

GPT, Stable Diffusion, DALL-E 2, Midjourney, GPT-4, AutoGPT 2023'te metin, ses, görüntü ve video oluşturma kursu

Üretkenliğinizi arttırabileceğiniz BARD ve GPT kursu

OpenAI modellerini nasıl kullanabileceğinizi öğreten detaylı kurs

'ChatGPT'yle nasıl para kazanılır?' kursu

ChatGPT kullanarak içeriklerinizi Google'da en üst sıraya taşıtacak SEO kursu

ChatGPT tanrı modu nasıl açılır?

Bu ücretsiz kurslar, tamamlama sertifikası veya eğitmenle doğrudan mesajlaşma gibi şeyleri içermiyor. Dolayısıyla LinkedIn profilinize ekleyemeyeceksiniz. Ancak kendinize kattığınız şeylerle buna gerek de kalmayacak. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.