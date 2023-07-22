ChatGPT, Android kullanıcıları için yayınlanacak

Kullandığı algoritma ve veri işleme özellikleri sayesinde ChatGPT, rakiplerinin bir adım önünde olmayı başardı. Geçtiğimiz aylarda iOS sürümü yayınlanan ChatGPT, yakında Android kullanıcıları için Google Play Store'da listelenecek. OpenAI, Android kullanıcıları için ücretsiz uygulama yayınlayacağını duyurdu. ChatGPT, Google Bard gibi diğer benzer çözümlerle karşılaştırıldığında bazı belirgin güçlü yönlere sahip. Şirket, yapay zeka destekli asistan deneyimini mobil kullanıcılar için daha kullanışlı hale getireceklerinin altını çizdi. OpenAI, ChatGPT kullanıcıları için cihazlar arası senkronizasyon özelliği sunacağını açıkladı. Kullanıcılar, ChatGPT platformunda yer alan internetten arama gibi özelliklere Plus aboneliği satın alarak erişebilecek. Uygulamanın gelecek hafta herkese açık şekilde yayınlanacağı tahmin ediliyor.

Kullandığı algoritma ve veri işleme özellikleri sayesinde Chatgpt, rakiplerinin bir adım önünde olmayı başardı. Geçtiğimiz aylarda iOS sürümü yayınlanan Chatgpt, yakında Android kullanıcıları için Google Play Store'da listelenecek.

Chatgpt, yakında Android sürümü ile karşımıza çıkacak

Chatgpt'nin iOS uygulamasına Bing entegrasyonunu gerçekleştiren OpenAI, bugün yaptığı açıklamada Android kullanıcıları için müjde verdi. OpenAI, Android kullanıcıları için ücretsiz uygulama yayınlayacağını duyurdu.

Chatgpt, Google Bard gibi diğer benzer çözümlerle karşılaştırıldığında bazı belirgin güçlü yönlere sahip. Şirket, yapay zeka destekli asistan deneyimini mobil kullanıcılar için daha kullanışlı hale getireceklerinin altını çizdi.

Harvard'lı öğrenci, sınavlarını Chatgpt'ye çözdürdü! İşte sonuç

OpenAI, şu anda ChatGPT için bir Google Play Store'da ön kayıt sistemi oluşturdu. Kullanıcılar, uygulamanın ön kayıt sistemini kullanarak erken erişime sahip olabilecek. Buraya tıklayarak ChatGPT uygılaması için ön kayıt oluşturabilirsiniz.

OpenAI, ChatGPT kullanıcıları için cihazlar arası senkronizasyon özelliği sunacağını açıkladı. Bilgisayarınızda oluşturduğunuz sohbet sekmesine Android veya iOS cihazınız üzerinden devam edebileceksiniz.

Kullanıcılar, ChatGPT platformunda yer alan internetten arama gibi özelliklere Plus aboneliği satın alarak erişebilecek. Uygulamanın gelecek hafta herkese açık şekilde yayınlanacağı tahmin ediliyor?

Siz ChatGPT hakkında ne düşünüyorsunuz? ChatGPT özellikleri beklentilerinizi karşılıyor mu? Fikirlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz.